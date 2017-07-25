Ввод жилья в Мурманской области в I полугодии вырос на 43% за счет расселения ветхих домов

ТАСС, 25 июля. Объем ввода жилья в Мурманской области с января по июль 2017 года увеличился на 43% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года благодаря расселению ветхих и аварийных домов, а также развитию индивидуального строительства в регионе. Такие данные во вторник опубликованы на официальном сайте Мурманскстата.

"С января по июль в Мурманской области было введено 16074 кв. метра жилья, на 43% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда было введено 11211 кв метров жилья, что в 2,3 раза больше по сравнению с первым полугодием 2015 года. В первом полугодии 2017 года индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных средств было построено 34 дома общей площадью 4100 кв. метров", - сказано в сообщении Мурманскстата.

По словам специалиста министерства строительства и территориального развития региона Натальи Морозовой, таких показателей удалось достичь за счет успешной реализации программы расселения из ветхого и аварийного жилья. "Увеличение происходит за счет ввода социальных домов по программе расселения аварийного фонда. В основном, эта программа реализуется благодаря вводу нового жилья", - сказала Морозова ТАСС.

По ее словам, правительством региона было принято решение, в частности, по Мурманску, что средства региональной программы, в которую включены средства областного бюджета, могут быть использованы только на строительство новых домов.

"Данное решение позволило ввести четыре жилых дома общей площадью 4590 кв. метров для расселения граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманске. Всего было построено 43 новых дома. За счет этого мы наращиваем темпы по вводу жилья. Также в регионе развивается индивидуальное строительство, в том числе в рамках реализации госпрограммы, направленной на создание комфортной среды проживания", - подчеркнула собеседница агентства.

Она уточнила, что северяне стали активно приобретать земельные участки под индивидуальное строительство. "Последние два-три года активно формируются участки для индивидуальных домов на территории поселков. Конечно, это тоже положительно сказывается на показателях ввода жилья в регионе", - уточнила специалист мурманского Минстроя.