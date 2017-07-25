Списки российских участников фестиваля молодежи утвердят в августе

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 25 июля. / ТАСС/. Организаторы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в России в октябре, планируют утвердить списки российских участников в течение августа. Об этом заявил во вторник ТАСС председатель Национального подготовительного комитета фестиваля Григорий Петушков на полях всероссийского молодежного форума "Территория смыслов".

"Что касается российских участников, то, конечно же, к середине августа мы утвердим (списки участников фестиваля - прим. ТАСС)", - сказал Петушков.

По словам собеседника агентства, основную работу по формированию списков иностранных участников фестиваля планируется завершить также в августе. "Основную массу (иностранных участников - прим. ТАСС) мы будем понимать к середине августа, но могут быть форс-мажоры, и окончательный список (иностранных участников - прим. ТАСС) будет ближе к фестивалю", - добавил Петушков.

Списки приглашенных гостей

По словам собеседника агентства, списки приглашенных гостей планируется подготовить во время третьей встречи Международного оргкомитета фестиваля, которая пройдет во второй половине августе в Москве.

Ранее сообщалось, что организаторы пригласили на мероприятие участников 137-й ассамблеи Межпарламентского союза. Кроме того, приглашения могут получить экс-генсек ООН Пан Ги Мун, основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг и актер Леонардо Ди Каприо.

"Процедура приглашения гостей очень проста. Национальные подготовительные комитеты формируют свои предложения, и Международный организационный комитет утверждает эти списки. Заседание Международного подготовительного комитета будет во второй половине августа в Москве, и там первые списки будут утверждены", - сказал Петушков.

"Мы приглашаем ветеранов фестивального движения, среди которых есть и бывшие руководитель некоторых стран, в том числе и европейских", - добавил он. По его словам, в числе приглашенных могут оказаться и действующие лидеры некоторых государств, а также спикеры, которые интересны современной молодежи.

При этом Петушков напомнил, что 25 июля 1947 года, то есть ровно 70 лет назад, в Праге открылся первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей, при этом половина участников будет из России, а половина - иностранцы.

Ранее сообщалось, что только от россиян поступило более 100 тысяч заявок. Для отбора участников оргкомитет разработал систему отбора, состоящую из нескольких этапов.