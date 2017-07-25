Собянин учредил гранты за качество обслуживания пациентов в поликлиниках

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил постановление о предоставлении грантов столичным поликлиникам в целях формирования доброжелательного отношения медиков к пациентам во время приема. Такое решение было принято во вторник на заседании президиума столичного правительства, передает корреспондент ТАСС.

Гранты будут предоставляться в двух категориях - "Лучшая детская поликлиника по качеству обслуживания пациентов" и "Лучшая взрослая поликлиника по качеству обслуживания пациентов". Размер одного гранта будет составлять 7,5 млн руб. и присуждаться они будут раз в квартал.

"Чуть позже подведем итоги, как эти гранты будут способствовать улучшению работы. Будем дальше решать вопрос по продолжению стимулирования этой системы", - сказал Собянин.

Министр столичного здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что гранты будут присуждаться согласно результатам опросов по электронной почте посетителей о качестве работы врачей и медперсонала. Кроме того, будет фиксироваться количество жалоб и обращений, поступивших через городской портал "Наш город".

"Речь идет о том, чтобы отношение в московских поликлиниках было доброжелательное и внимательное. Пациенты должны получать качественный сервис и быть обеспеченными ресурсами обратной связи", - подчеркнул Хрипун.