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РПЦ призывает расследовать возможные издевательства в брянском интернате

Общество
25 июля, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Руководитель Синодального отдела по благотворительности считает, что ситуация еще раз напомнила о необходимости реформы в психоневрологических интернатах России

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Руководитель Синодального отдела по благотворительности, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Пантелеимон призвал Следственный комитет и прокуратуру провести проверку в Трубчевском психоневрологическом интернате (ПНИ) в Брянской области.

Накануне в интернете появилось видео, на котором видно, что люди прикованы цепями к различными конструкциям. Предположительно, видео было снято в Трубчевском ПНИ.

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"Я надеюсь, что правоохранительные органы изучат эту ситуацию и примут адекватные меры. К сожалению, нарушения прав людей, живущих в ПНИ, происходят постоянно, и не только в Брянской области. Эта ситуация еще раз показывает, как сильно назрела реформа ПНИ в нашей стране", - сказал он. Руководитель Синодального отдела по благотворительности напомнил, что Церковь призывает относиться к каждому человеку с уважением и заботой.

"Церковь видит в каждом человеке образ Божий, и призывает относиться к каждому человеку с уважением и любовью. Тем более в нашей заботе нуждаются люди, страдающие от различных заболеваний, многие жители ПНИ вообще не выходят на улицу. У них часто совсем никого нет - ни родных, ни друзей. Можно сказать, это самые беззащитные люди в нашей стране", - подчеркнул епископ Пантелеимон.

Синодальный отдел по благотворительности неоднократно выступал в поддержку рассматриваемого сейчас в Госдуме законопроекта о распределенной опеке. Согласно документу, в России должен быть введен институт внешних опекунов, которые смогут принимать под опеку недееспособного жителя ПНИ и защищать его права. При этом внешними опекунами смогут становиться как физические лица, так и некоммерческие организации.

Также Церковь выступает за скорейшее создание службы защиты прав пациентов психиатрических больниц и интернатов. В настоящий момент над решением этого вопроса работают Совет при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере и рабочая группа при Совете Федерации, добавил епископ Пантелеимон.

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