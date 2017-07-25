В Мурманской области вдвое увеличили затраты на отлов бродячих животных

ТАСС, 25 июля. Затраты бюджета Мурманской области на отлов и содержание безнадзорных животных в 2017 году увеличены практически в два раза, почти до 55 млн рублей. Власти намерены заставить муниципалитеты региона активнее запрашивать эти средства и заключать договоры со специализированными организациями, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"С 2017 года почти вдвое увеличен объем выделяемых субвенций на работы по отлову безнадзорных животных - до 54,5 млн рублей. На сегодняшний день на основании заявок бюджетам муниципальных образований перечислено почти 11,5 млн рублей", - сказали в администрации региона.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в прошлом году в области было зафиксировано 1782 случая, когда безнадзорные животные кусали людей, это на 4% больше, чем годом ранее. Случаев заболевания бешенством после укусов зафиксировано не было. Работа по отлову была активизирована, и в прошлом году в регионе число отловленных бродячих животных выросло почти на 10% по сравнению с 2015 годом, составив около 8 тысяч голов.

Однако, как отметили на прошедшем в правительстве региона совещании по проблеме отлова, за шесть месяцев этого года темпы работы снизились, в качестве причины участники назвали бездействие муниципалитетов. В некоторых городах области договоры на отлов со специализированными организациями заключили лишь весной, в некоторых контрактов на отлов нет до сих пор.

Проводивший совещание первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин поручил главам муниципалитетов принять меры по исполнению переданных полномочий на отлов и содержание безнадзорных животных.