Первые специалисты сферы управления историко-культурным наследием получили дипломы

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов и ректор РЭУ имени Плеханова Виктор Гришин во вторник поздравили с получением дипломов первых выпускников программы повышения квалификации "Управление объектами историко-культурного наследия", передает корреспондент ТАСС.
Новая программа была сформирована в качестве ответа на запрос от Министерства культуры. Курс рассчитан на специалистов с высшим образованием, деятельность которых будет направлена на использование объектов культурного наследия в качестве туристического потенциала страны. Программа разработана сотрудниками кафедры предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова совместно с экспертами Мосгорнаследия.
"Мы специально сделали достаточно широкую программу для того, чтобы человек, который живет либо работает в современном историческом городе, прекрасно понимал, что управление объектами культурного наследия - это интересная, выгодная и очень перспективная работа", - сказал Емельянов.
"Я уверен, что и коллеги из "Архнадзора" распахнут свои объятья и такого специалиста туда включат. Это рынок, которому нужны такие специалисты", - добавил он.
Как отметил ректор РЭУ имени Плеханова Виктор Гришин, руководство университета рассчитывает, что на будущий год может появиться соответствующая программа магистратуры, а еще через год - бакалавриата.