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В Москве в конце недели будет 32 градуса тепла

Общество
25 июля, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

В южных областях ЦФО температура воздуха может прогреться до 39 градусов

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Жаркая погода ожидается в Центральной России в ближайшие дни. Как сообщили в Росгидромете, температура воздуха будет выше нормы на несколько градусов.

"По прогнозу Росгидромета на смену прохладной погоде, которая наблюдалась в Центральном федеральном округе (ЦФО) в прошедшие дни июля, идет по-настоящему летняя жара. В период 26-29 июля в центральных областях России ожидается температура воздуха на 3-5 градусов выше нормы", - отметил представитель метеослужбы.

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В северных областях ЦФО преобладающая ночная температура составит 12-19 градусов, в южных - 16-22 градусов. Днем на севере будет 22-29 градусов, на остальной территории ожидается температура воздуха - 30-36 градусов, в Белгородской и Воронежской областях - местами до 39 градусов.

На севере и западе округа под влиянием атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди, местами сильные, ливни с грозами, градом и ветром 13-18 м/с. В южной половине округа в области повышенного атмосферного давления погода ожидается без осадков.

В Москве и Подмосковье 26 и 27 июля местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. Температура ночью ожидается 14-19 градусов, днем - 25-30 градусов. Ветер южный и юго-западный 5-10 м/с. 28 июля местами пройдет небольшой кратковременный дождь, температура ночью составит 16-21 градусов, днем будет 27-32 градуса, ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. В выходные дни местами сохранятся кратковременные дожди, преобладающая температура днем будет 27-32 градуса, в воскресенье станет прохладнее на 3-5 градусов.

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