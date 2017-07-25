Совет Федерации одобрил закон о компенсационном фонде дольщиков

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на завершающем весеннюю сессию заседании во вторник одобрил закон о компенсационном фонде дольщиков.

Согласно документу, фонд дольщиков станет публично-правовой компанией, статус которой предусматривает установление требования к раскрытию информации о ее деятельности. Речь идет о требованиях к порядку проверки такой деятельности, в том числе к аудиту отчетности, к системе внутреннего контроля, к распределению полномочий органов управления и порядку совершения сделок с заинтересованностью.

Размер обязательных отчислений застройщиков в компенсационный фонд установлен на уровне 1,2% от планируемой стоимости многоквартирного дома. Законом исключена возможность вариативного подхода по определению цены для каждого застройщика. Эта ставка будет пересматриваться не чаще, чем один раз в год, она будет определяться федеральным законом.

Закон также включает в себя нормы о конкурсном отборе застройщиков, которые претендуют на получение средств компенсационного фонда для достройки проблемных объектов. Закрепляются условия для получения застройщиком средств компенсационного фонда. Застройщик также должен соответствовать установленным правительством РФ нормативам финансовой устойчивости.

Документ прописывает возможность самостоятельного принятия дольщиками решения о выборе между получением возмещения и возможностью достроить проблемный объект за счет средств компенсационного фонда.

Застройщики будут заниматься только строительством

Закон накладывает на застройщика ограничения на совершение иных видов операций, не связанных с реализацией проекта строительства жилья. Устанавливается принцип: "одна компания - одно разрешение на строительство". Это означает, что крупная компания может создавать проектную компанию, которую она должна обеспечить соответствующим объемом средств, и такая проектная компания занимается одним объектом. Также под каждую проектную компанию создается отдельный банковский счет.

Ужесточаются финансовые требования к застройщику: он будет обязан поддерживать достаточность собственных средств на протяжении всего срока строительства в размере 10% от планируемой стоимости проекта. Также застройщик должен будет обеспечить минимальный остаток средств на счете в уполномоченном банке в размере 10% от проектной стоимости на дату получения разрешения привлекать средства участников долевого строительства.

Вводится обязательное банковское сопровождение деятельности застройщика, он должен будет в обязательном порядке открыть счет, причем только один, через который будут осуществляться все расчеты по ведению строительства.

Ужесточаются требования к органам управления застройщика и его участникам. В частности, будет запрещено вхождение в состав органов управления застройщика лиц, имеющих неснятую и непогашенную судимость за экономические преступления, а также лиц, деятельность которых стала прямой или косвенной причиной банкротства юридического лица.

Закон также прописывает ведение реестра недобросовестных застройщиков. Детально прописывается процедура банкротства застройщика.

Предусматривается создать единую информационную систему, где будут участвовать все дома, к которым застройщики начинают привлекать средства. Она должна заработать не позднее 1 января 2018 года.