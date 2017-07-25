Стартовавшая в Красноярске кругосветная арктическая экспедиция достигла Таймыра

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КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Кругосветная экспедиция, стартовавшая в Красноярске на парусной яхте "Елизавета" 9 июля, достигла административного центра Таймыра - города Дудинки. Об этом во вторник сообщила администрация Таймыра.
"Столицу Таймыра посетили участники кругосветного путешествия "Маршрутами великих экспедиций", отправившиеся в путь 9 июля из города Красноярска на парусной яхте "Елизавета", - отмечается в сообщении. Участники экспедиции побывали в Таймырском краеведческом музее.
Далее участники кругосветного путешествия через Карские ворота войдут в Карское море и будут держать курс на Архангельск. Затем по Беломорско-Балтийскому каналу войдут в Ладожское озеро и оттуда по Неве выйдут в Финский залив. Конечная точка маршрута на этот год - Кронштадт.
В целом экспедиция рассчитана до 2020 года и включает в себя шесть этапов: Европейский - Трансатлантический - Американский - Антарктический - Тихоокеанский - Восточно-Арктический. Всего 31 тысяча морских миль. Возвращение в Енисей будет проходить через море Лаптевых и Восточно-Сибирское море.
Во время кругосветного путешествия участники проекта планируют составить путеводитель, в котором укажут места швартовки и зоны связи, примут участие в международных регатах в акваториях по маршруту плавания, соберут гидрографические данные на шельфе и в малоисследованных и труднодоступных районах открытого океана.
Длина яхты "Елизавета" cоставляет 20 метров, ширина - 3,65 метра, высота мачты от палубы - 150 метров, она была изготовлена в экспериментальном цеху Красноярского комбайнового завода.