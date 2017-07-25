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СК вмешается в ситуацию с задержками авиарейсов лишь в случае совершения преступлений

Общество
25 июля, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

По словам главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК, в вопросах задержки рейсов действует закон о защите прав потребителей

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ может вмешаться в ситуацию с задержками авиарейсов в столичных аэропортах лишь в случае, если речь пойдет о явных преступлениях.

Об этом сообщил в интервью ТАСС в День сотрудника органов следствия РФ руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Сергей Вазюлин.

В этом году зафиксированы частые задержки рейсов, в большинстве случаев связанные с погодными условиями в столичном регионе.

По словам главы ММСУТ, в вопросах задержки рейсов прежде всего действует закон о защите прав потребителей. "Но если становится известно, что задержка произошла в силу технической неисправности и она опасна для эксплуатации воздушного судна, то это становится предметом нашей доследственной проверки. Мы выясняем, в том числе, не экономит ли компания, ставя в опасные условия пассажиров", - пояснил он. Кроме того, следствие может быть подключено, если будут признаки экономического преступления.

"Задержки рейсов из-за погодных условий или экономических накладок - это предмет разбирательства надзорных и контролирующих органов", - подчеркнул руководитель ММСУТ.

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