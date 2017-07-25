Эксперт Минздрава: Петербург находится на первом месте в РФ по числу больных гепатитом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург лидирует по числу заболеваемости вирусными гепатитами в России. Об этом сообщила во вторник главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Ирина Шестакова в пресс-центре ТАСС в Москве в рамках видеомоста, посвященного Всемирному дню борьбы с гепатитом.

"Санкт-Петербург находится на первом месте", - сказала она. По словам Шестаковой, в среднем по стране заболеваемость вирусными гепатитами находится в пределах 50 случаев на 100 тыс. населения, а в городе на Неве она составляет "порядка 150 на 100 тыс. населения". Но это говорит не столько о реальной ситуации, сколько о хорошей диагностике в Северной столице, подчеркнула она.

Главный врач петербургской клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Алексей Яковлев сообщил, что "3% населения Санкт-Петербурга инфицированы вирусными гепатитами". Он принял участие в видеомосте из Санкт-Петербургского регионального центра ТАСС. Яковлев подтвердил, что "Петербург отличается качественной диагностикой вирусных гепатитов".

Главврач отметил, что раньше в городе происходило "выгорание когорты пациентов с гепатитом, поскольку отсутствовало адекватное лечение". Врач напомнил, что в 1991 впервые стал применять препараты на базе интерферона. "Интерфероновые схемы доказано снижали фиброз печени, но не уничтожали вирус", - отметил он.

Не приговор

Теперь существуют новые безинтерфероновые препараты, способные полностью излечить болезнь. "И чем раньше начать терапию, тем лучше будет результат", - отметил Яковлев. Однако стоимость препарата высока, и не все пациенты попадают в госпрограмму, покрывающую затраты на лечение. "В Санкт-Петербурге за свой счет лечится столько же пациентов, что и по госпрограмме", - сообщил он.

Шестакова, в свою очередь, заявила, что "гепатит С - это не приговор, это болезнь, при лечении которой современными препаратами излечение может наступить в течение трех месяцев". Что касается гепатита В, то в победе над ним, по ее мнению, огромную роль могут сыграть прививки.

"Мы реально можем победить гепатит", - уверена она. При этом, подчеркивая серьезность этого заболевания, эксперт сообщила, что "в 2016 году около 16% смертей в РФ было по причине заболеваний печени, что в 3 раза превышало смертность в результате ДТП".

Согласно глобальной программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с гепатитами, а также стратегии ВОЗ, предполагается к 2030 году ликвидировать угрозу вирусных гепатитов.