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Бастрыкин поздравил следователей и ветеранов СК с Днем сотрудника органов следствия

Общество
25 июля, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Председатель Следственного комитета поблагодарил всех сотрудников СК "за добросовестный труд, честное исполнение служебного долга, неизменную преданность делу служения закону и Отечеству"

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поздравил следователей ведомства, студентов академий СК и ветеранов следствия с Днем сотрудника органов следствия РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

25 июля четвертый год в России отмечается профессиональный праздник, установленный постановлением правительства РФ в 2013 году. Праздник отмечается именно в этот день, потому что 25 июля 1713 года именным указом Петра I был учрежден первый специализированный следственный орган России - следственная канцелярия.

"В этот праздничный день искренне благодарю всех сотрудников Следственного комитета РФ за добросовестный труд, честное исполнение служебного долга, неизменную преданность делу служения закону и Отечеству. Желаю всем доброго здоровья, благополучия, счастья, выдержки, оптимизма и новых успехов в работе", - говорится в поздравительной телеграмме главы СК.

Бастрыкин отметил, что на протяжении трех веков следственные органы играют большую роль в борьбе с преступностью, укреплении законности и правопорядка российского государства. По его словам, Следственный комитет РФ завоевал право называться одним из самых авторитетных силовых структур отечественной правоохранительной системы, благодаря достигнутым результатам. "Уверен, что так будет и впредь", - добавил глава ведомства.

Глава СК отдал дань заслугам следователей, погибших от рук преступников при исполнении служебных обязанностей. "Мы будем всегда помнить о них как о героях, оставшихся верными чести, Родине и присяге", - сказал он. Бастрыкин также выразил признательность ветеранам следствия, чей опыт помогает молодежи в становлении, формируют у них гордость, любовь и уважение к избранной специальности.

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