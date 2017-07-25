Заполярному городу Дудинка выделят более 20 млн руб. на ремонт дорог

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КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Местные и региональные власти выделят более 20 млн рублей на ремонт дорог в городе Дудинка (Красноярский край), отмечающем в 2017 году 350-летие. Об этом сообщили власти Таймырского района, административным центром которого является Дудинка.
"В рамках подготовки к празднованию 350-летнего юбилея г. Дудинки в соответствии с уже заключенными по итогам проведения конкурсных процедур муниципальными контрактами на территории заполярной столицы планируется произвести ремонтные работы улично-дорожной сети и автомобильных дорог", - сообщила администрация.
На улице Андреевой заменят 2,11 тыс. кв. м дорожного полотна, на улице Горького - 2,7 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. На эти цели выделено 15,5 млн рублей. Еще около пяти млн рублей выделено на текущий ремонт улично-дорожной сети Дудинки в местах разрушения асфальтобетонного покрытия, общая площадь которых составляет 1,71 тыс. кв. м.
Финансирование работ будет осуществляться как за счет местного бюджета, так и за счет предоставленных из краевого бюджета субсидий в рамках региональной госпрограммы "Развитие транспортной системы".
Дудинка - заполярный город с населением 23 тыс. человек. Первое упоминание о Дудинке как о поселении относится к 1667 году.