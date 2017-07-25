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Более 500 работ поступило за неделю на фотоконкурс "Русская цивилизация"

Общество
25 июля, 18:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Конкурс проводится в пяти номинациях

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Фотографии поступали на Первый международный фотоконкурс "Русская цивилизация", организованный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), из разных регионов России и 12 стран, рассказал на пресс-конференции в ТАСС глава ведомства Игорь Баринов.

"Конкурс стартовал 17 июля, и за первые дни поступило уже порядка 500 фоторабот из разных регионов России и 12 стран мира, в том числе из Германии, Катара, Австралии. Мы видим, что география очень удивительная", - сказал он.

Конкурс проводится в пяти номинациях: "Уникальная природа", "Лица и поколения", "Традиции большой страны", "Архитектура и скульптура" и "Народное творчество". Стать участниками могут не только профессиональные фотографы, но и любители. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте конкурса и загрузить свои работы в папку соответствующей номинации.

Оценивать мастерство участников будут профессиональные фотографы, известные путешественники и телеведущие. В частности, в состав жюри вошли художник-модельер и литератор Екатерина Рождественская, актриса Ирина Безрукова, популярный телеведущий и путешественник Михаил Кожухов, известный фотограф Максим Мармур, ведущий программы "Россия, любовь моя!" на телеканале "Культура" Пьер Броше и многие другие.

Как отметила Рождественская, благодаря конкурсу она знакомится с уникальными местами, которые в будущем планирует посетить. "Поскольку я не везде была, мне очень хочется посмотреть, что пришлют. И у меня абсолютно корыстный план - посмотреть, куда мне еще поехать", - пошутила она.

Прием заявок осуществляется до 2 сентября, а имена победителей будут названы в конце того же месяца. Как отметил Игорь Баринов, лучшие работы будут представлены не только на выставке в Московском доме национальностей, но и на центральных улицах столицы.

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