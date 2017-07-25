Посольство РФ в Турции ожидает разрешения на вылет шестилетней россиянки

АНКАРА, 25 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Посольство РФ в Турции ожидает от местных властей снятия запрета на вылет задержанной ранее шестилетней россиянки. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-атташе посольства Ирина Касимова.

"Сейчас Сергей Усманов с дочкой находятся в Стамбуле и готовы вылететь в Москву. Но возникла техническая проблема. Турецкие власти обнаружили наличие ограничения на выезд Лизы из Турции, введенного ранее в связи с заявлением родственников о ее пропаже, - сказала она. - В настоящее время осуществляются необходимые мероприятия по его отмене. Ожидаем от турецкой стороны его снятия в ближайшее время".

Касимова также подчеркнула, что "дипломатические и консульские представительства предпринимают все возможные усилия на этом направлении".

В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Instagram сообщил, что старшая дочь задержанной в Турции россиянки передана на попечение отцу. Ранее в СМИ появилась информация, что в республике задержана гражданка России с двумя детьми и гражданским мужем, предположительно, намеревавшаяся выехать в Сирию. Родной отец девочки постоянно проживает в Марксе Саратовской области, он имеет равные права на дочь.