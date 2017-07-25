Минтруд планирует скорректировать демографическую политику на основе результатов соцопроса

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Минтруд проводит социологический опрос, призванный показать отношение россиян к демографической политике в стране и оценить принимаемые государством меры в этой сфере, сообщила пресс-служба министерства.
В ведомстве отметили, что в России снижается число женщин репродуктивного возраста. Поэтому меры, принимавшиеся ранее для повышения рождаемости, в частности, введение федерального и регионального материнского капитала, а также пособие на третьего ребенка, могут оказаться недостаточными.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам демографии не исключил, что потребуется "более эффективная настройка" системы социальных пособий для семей с детьми.
Опрос проводится с целью выяснения отношения населения к действующим мерам поддержки семей с детьми, мнений о наиболее предпочтительных мерах, стимулирующих рождаемость, как материального, так и нематериального характера, репродуктивных планов. В числе вопросов - значимость федерального и регионального материнского капитала, причины, влияющие на принятие решения о рождении ребенка, возможные льготы и поощрения для родителей.
"Нам здесь важно знать мнение граждан. Поэтому министерство проводит социологический опрос граждан о мерах по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексея Вовченко.
Поучаствовать в опросе можно на официальном сайте Минтруда.