Патриарх Кирилл: конфликт поколений стирается в церкви

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Церковь помогает преодолеть конфликты между представителями разных поколений, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Все мы это чувствуем во время совершения Божественной литургии, когда вместе в храме стоят и молодые, и пожилые, и люди среднего возраста. Вне зависимости от возраста люди обладают Богом данным достоинством и одинаковы все пред лицом Божиим. Все наши усилия могут быть бессмысленны, если мы реально не повлияем на умы и сердца современной молодежи, чтобы молодые люди оказались способными быть продолжателями наших трудов на ниве Христовой", - сказал он во вторник, выступая на открытии заседания Высшего церковного совета.

"Если священник будет проповедовать сугубо на молодежном сленге, не брезговать вульгаризмами, отпускать шутки на грани приличий, он ничего не добьется. Он добьется сиюминутных симпатий, но он не сможет быть носителем христианского образа жизни и христианского образа мыслей. Мы призваны непрерывно утверждать свой авторитет делами милосердия", - отметил патриарх.

Он добавил, что молодежь ценит поддержку, особенно в трудной жизненной ситуации, и призвал общины уделять больше внимания работе с подростками.

"Люди как никогда ранее ценят преданность и дружбу, дефицит которых общеизвестен. Поэтому глубоко убежден в том, что именно церковные общины имеют потенциал к тому, чтобы развивать те отношения с молодежью, которые сама молодежь хочет иметь и которые она очень ценит", - подчеркнул патриарх Кирилл.