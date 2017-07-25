Москалькова: каждая четвертая жалоба на нарушение жилищных прав в 2016 г. связана с ЖКХ

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила в 2016 году более 7,1 тысячи жалоб на нарушение жилищных прав граждан, из них почти четверть касается жилищно-коммунальной сферы.
"Из числа поступивших уполномоченному в минувшем году 42 тысяч 549 обращений жалобы по проблемам соблюдения жилищных прав граждан составили 7 тысяч 183 (17%); теме ЖКХ посвящено почти каждое четвертое обращение", - говорится в тематическом докладе омбудсмена, посвященном проблемам ЖКХ, который публикуется во вторник на сайте "Российской газеты".
Уточняется, что жалобы поступали "на начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги, на повышение финансовой нагрузки из-за увеличения тарифов на электроэнергию и водоснабжение, качество предоставляемых коммунальных услуг, расселение из аварийного жилищного фонда, отказ в текущем и капитальном ремонте многоквартирных домов, работу управляющих компаний".
Кроме того, Москалькова обратила внимание на отказы управляющих организаций принимать к обслуживанию многоквартирные дома с процентом износа более 60%. Решать эту проблему омбудсмен предлагает экономическими методами.
"Представляется, что если управляющая компания получает право на обслуживание хорошего жилого фонда с низким процентом износа, то в качестве "нагрузки" органы местного самоуправления должны стремиться передать этой управляющей компании и ряд домов с износом свыше 60%", - говорится в сообщении. По мнению Москальковой, "другим возможным решением указанной проблемы может стать льготное налоговое регулирование (льготные кредитные ставки, выделение субсидий) деятельности по осуществлению управления многоквартирными домами с процентом износа более 60%".
Кроме того, уполномоченный по правам человека выступила в поддержку принятого Госдумой 6 октября 2016 года в первом чтении законопроекта, расширяющего лицензионные требования к управляющим многоквартирными домами компаниям. Законопроект, в частности, предусматривает включение в лицензионный перечень соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности.
Законопроект также предусматривает запрет руководителям управляющих компаний "руководить ресурсоснабжающими организациями и организациями, с которыми управляющая организация заключает договоры, направленные на содержание общего имущества в многоквартирных домах". "Уполномоченный поддерживает указанный законопроект и считает, что положения и виды ответственности, содержащиеся в нем, позволят изменить ситуацию к лучшему", - отмечается в докладе.