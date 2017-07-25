В "Единой России" выступили за обеспечение контроля над алкоголем в малых тарах

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Инициатива о запрете продажи низкокачественного алкоголя требует более детального рассмотрения, необходимо разработать требования по размещению алкоголя для торговли в крупных торговых центрах. Такое мнение высказала во вторник журналистам сопредседатель Предпринимательской платформы партии "Единая Россия" Марина Блудян, комментируя инициативу ограничить продажу крепкого алкоголя в малой таре объемом 0,125 и 0,25 литров, поддержанную Минздравом РФ.
"Продажа "мерзавчиков" там, где они больше всего бросаются в глаза, способна спровоцировать тех, кому "немного надо". В этой связи нужно поставить соответствующий вопрос. Алкоголь в малой таре должен находиться там же, где размещается вся остальная алкогольная продукция", - считает Блудян.
Она отметила, что обеспокоенность легальных производителей алкоголя тем, что в так называемых мерзавчиках продается некачественный алкоголь, понятна - ведь в такой малой таре продается не только качественный алкоголь известных компаний.
Блудян подчеркнула, что эта инициатива не коснется алкогольной продукции в малой таре, реализуемой на объектах туристической инфраструктуры: отелях, магазинах беспошлинной торговли и так далее.
Она отметила, что в туриндустрии качественный алкоголь в малой таре закупается оптом, в частности, для нужд гостиниц, однако работникам данной сферы не следует беспокоиться о возможном ужесточении контроля.
"При этом в части запрета продажи низкокачественного алкоголя инициатива требует более детального рассмотрения. Однако контроль со стороны соответствующего комитета Госдумы нужно обеспечить", - считает Марина Блудян.