Fox: вдова Фрэнка Синатры скончалась в возрасте 90 лет

ТАСС, 25 июля. Последняя из четырех жен американского певца Фрэнка Синатры, модель и основательница центра по защите детей от жестокого обращения Барбара Синатра (в девичестве Блейкели) скончалась на 91-м году жизни. Об этом во вторник сообщил представитель семьи телеканалу Fox News.

По его словам, Барбара ушла из жизни естественной смертью в окружении семьи и друзей.

Барбара и Фрэнк, поженились в июле 1976 года в штате Калифорния и оставались неразлучными до самой смерти певца в 1998 году.