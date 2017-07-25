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Fox: вдова Фрэнка Синатры скончалась в возрасте 90 лет

Общество
25 июля, 22:07 UTC+3 ТАСС

Семья Барбары Синатры сообщила, что она ушла из жизни естественной смертью

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Барбара Синатра

Барбара Синатра

© AP Photo/Jose Luis Magana

ТАСС, 25 июля. Последняя из четырех жен американского певца Фрэнка Синатры, модель и основательница центра по защите детей от жестокого обращения Барбара Синатра (в девичестве Блейкели) скончалась на 91-м году жизни. Об этом во вторник сообщил представитель семьи телеканалу Fox News.

По его словам, Барбара ушла из жизни естественной смертью в окружении семьи и друзей.

Барбара и Фрэнк, поженились в июле 1976 года в штате Калифорния и оставались неразлучными до самой смерти певца в 1998 году.

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