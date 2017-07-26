Куба отмечает День национального восстания

ГАВАНА, 26 июля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Один из главных государственных праздников - День национального восстания - отмечает Куба 26 июля. Ровно 64 года назад группа революционно настроенной молодежи во главе с Фиделем Кастро попыталась штурмом взять казармы Монкада в городе Сантьяго-де-Куба, которые на тот момент были вторым по величине военным гарнизоном страны.

Нападение провалилось, большинство его участников погибли, а оставшиеся в живых 27 человек предстали перед судом. Во время процесса в знаменитой речи "История меня оправдает" Фидель Кастро изложил свою революционную программу. Суд приговорил повстанцев к 15-летнему заключению, но под давлением общественного мнения власти вскоре их амнистировали.

Именно штурм казарм Монкада положил начало вооруженной борьбе кубинского народа против диктатуры Фульхенсио Батисты. После победы революции 1959 года 26 июля стал отмечаться как один из главных национальных праздников Кубы.

Соревнование за право проведения праздника

Ежегодно все провинции Кубы принимают участие в соцсоревновании за право стать местом проведения главных торжеств Дня национального восстания. На этот раз высшее руководство страны, подведя итоги деятельности в социально-экономической области, присудило победу провинции Пинар-дель-Рио.

На Пинар-дель-Рио приходится около 70% производства табака на Кубе. В этой провинции находится район Вуэльта Абахо, который считает одним из лучших табаководческих регионов мира.

На центральной площади города Пинар-дель-Рио - административного центра провинции - в среду рано утром соберутся около 10 тысяч кубинцев, в том числе члены руководства страны, профсоюзные и партийные работники, иностранные гости, представители международных обществ солидарности с Кубой. Центральную речь произнесет второй секретарь ЦК Компартии Кубы Хосе Рамон Мачадо Вентура.

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Как ожидается, на митинге будет присутствовать председатель Госсовета и Совета министров Рауль Кастро. 86-летний кубинский лидер неоднократно заявлял, что нынешний пятилетний срок на посту главы государства, который закончится в феврале 2018 года, станет для него последним. Вместе с тем Кастро, как ожидается, до 2021 года останется во главе Компартии Кубы - единственной официальной политической партии в стране.

Как сообщили местные СМИ, для проведения главных мероприятий по случаю 64-й годовщины штурма казарм Монкада все готово. В последний раз Пинар-дель-Рио был центром проведения торжеств по случаю 26 июля 17 лет назад. Тогда в них принимал участие лидер кубинской революции Фидель Кастро, который ушел из жизни в ноябре 2016 года.

Революция непобедима

Праздничное настроение кубинцев не омрачило недавнее ужесточение политики США в отношении островного государства. 16 июня президент Дональд Трамп объявил в Майами об отмене некоторых решений своего предшественника Барака Обамы, касающихся нормализации отношений с Гаваной. В частности, американская администрация ужесточает правила поездок в карибскую страну для граждан США и вводит запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Вашингтон не разорвал дипломатические отношения с Гаваной, восстановленные в 2015 году, и не закрыл посольство на Кубе.

Рауль Кастро назвал заявления Трампа "откатом в американо-кубинских отношениях" и возвратом к риторике холодной войны. "Любая стратегия, направленная на уничтожение кубинской революции путем оказания давления или использования более изощренных методов, потерпит крах", - подчеркнул председатель Госсовета.

Многие кубинцы опасаются, что ужесточение политики США в отношении их страны окажет негативное влияние на туристический сектор и частный бизнес. Однако жители страны не унывают. "Мы уже более полувека живем в условиях торгово-экономического эмбарго со стороны США, так что нам не привыкать. Мы не поддадимся давлению со стороны американской администрации и ни на какие уступки не пойдем", - заявил корреспонденту ТАСС житель Гаваны Хосе Луис Фернандес.