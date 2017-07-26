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Свыше 200 экспертов обсудят проблемы Байкала на международном форуме в Улан-Удэ

Общество
26 июля, 1:02 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 26, июля. /ТАСС

Участие в мероприятиях форума также примут члены Совета Федерации и Госдумы

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УЛАН-УДЭ, 26 июля. /ТАСС/. Международный форум "Байкал как участок всемирного природного наследия: 20 лет спустя" открывается в Улан-Удэ. Его участниками станут более 200 экспертов из России, Китая, Монголии и Франции, сообщил ТАСС министр природных ресурсов Бурятии Юрий Сафьянов.

"20 лет назад, в декабре 1996 года, озеро Байкал было признано объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. К этой дате мы и приурочили проведение важного международного форума, который по-другому еще называем "Байкал20+", - сказал Сафьянов, добавив, что деловая часть форума начнется 27 июля и продлится до конца недели.

Участниками мероприятия станут члены Совета Федерации, Госдумы, российские ученые и эксперты из зарубежных стран. "Будут работать разные секционные площадки, мы попытаемся понять, что произошло с Байкалом за эти 20 лет, попытаемся понять причины, почему произошли те или иные события. И попытаемся ответить на вопрос: что надо сделать, чтобы Байкалу стало легче", - сказал министр.

28 июля в Улан-Удэ под председательством министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского состоится заседание межведомственной комиссии по охране озера Байкал. "Планируется обсудить порядка 10 вопросов, которые пересекаются с темой форума. Это реализация приоритетного проекта "Байкал - великое озеро великой страны", переход на новую систему обращения с отходами, вопросы экологии Байкала, а также планы по реализации федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальского региона", - сообщил Сафьянов.

Байкал - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет свыше 1,6 тыс. м) и крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. Байкал и его прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны - здесь обитают около 2,6 тыс. видов и подвидов водных животных, более половины из которых - эндемики, то есть встречающиеся только в этом водоеме. В озеро впадают 336 рек, а вытекает только Ангара.

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