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ООН: гуманитарный кризис в Йемене требует беспрецедентных ответных мер

Общество
26 июля, 5:53 UTC+3 ООН ООН 26, июля. /ТАСС

Руководители ВОЗ, ВПП и ЮНИСЕФ договорились о координации действий вместе с властями страны

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© AP Photo/Osamu Honda

ООН, 26 июля. /ТАСС/. Гуманитарный кризис в Йемене и спровоцированная им эпидемия холеры требуют от международного сообщества беспрецедентных ответных мер. Об этом говорится в распространенном во вторник в Сане совместном заявлении руководителей трех агентств ООН - Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса, Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвида Бисли и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Энтони Лейка, посетивших страну с официальным визитом.

Они сообщили, что договорились координировать действия вместе с властями Йемена и партнерами, чтобы "спасти человеческие жизни и подготовиться к новым кризисам" в охваченной конфликтом стране. "Йеменский кризис требует беспрецедентного реагирования, - подчеркнули главы агентств ООН. - Мы призываем международное сообщество удвоить усилия по оказанию поддержки жителей Йемена. Если нам это не удастся, разворачивающаяся на наших глазах катастрофа не только продолжит забирать жизни, но также оставит шрамы на будущих поколениях".

Руководители ВОЗ, ВПП и ЮНИСЕФ констатировали, что Йемен столкнулся с "худшей эпидемией холеры в условиях самого крупного гуманитарного кризиса в мире". По данным ООН, только за последние три месяца в стране были зарегистрированы 400 тыс. случаев с подозрением на холеру и 1,9 тыс. связанных с ней смертей. Каждый день опасным заболеванием заражаются тысячи людей. Быстрому распространению холеры способствует коллапс систем здравоохранения и водоснабжения, ставший следствием вооруженного конфликта. "Требуются непрерывные усилия, чтобы остановить распространение заболевания", - подчеркнули главы трех агентств ООН.

Они предупредили, что Йемен "стоит на пороге голода", около 60% населения не знают, где добыть еду. "Около 2 млн йеменских детей испытывают острую недостаточность питания. Это делает их более уязвимыми для холеры, а заболевания ведут к еще большему недоеданию", - говорится в заявлении.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В ООН регулярно бьют тревогу о нависшей над страной гуманитарной катастрофе: по последним оценкам, 17 млн йеменцев нуждаются в продовольственной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.

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