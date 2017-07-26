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Доклад: соцгарантии и инновации являются важнейшими задачами для стран БРИКС

Общество
26 июля, 7:16 UTC+3 ЧУНЦИН /Китай/ 26, июля. /ТАСС

В докладе Международной ассоциации социального обеспечения также названы приоритетными вопросы старения населения и процесс внедрения цифровых технологий в сферу рынка труда

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ЧУНЦИН /Китай/, 26 июля. /ТАСС/. Улучшение системы социальных гарантий и внедрение новых технологий являются наиболее актуальными задачами в рамках совершенствования социальной защиты в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом говорится в обнародованном в среду докладе Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО), в котором определены пять приоритетных задач для стран БРИКС.

"Сокращение разрыва в уровне социального обеспечения, внедрение технологий и улучшение условий труда вошли в тройку задач, наиболее выделенных странами БРИКС. Также приоритетными названы вопросы старения населения и процесс внедрения цифровых технологий в сферу рынка труда", - говорится в документе.

"Очевидно, что мировая система охраны труда сталкивается с новыми вызовами. Поэтому необходимо разрешить данные вопросы ", - заявил генеральный секретарь МАСО Ханс-Хорст Конколевски.

В свою очередь глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов отметил, что "социальное обеспечение оказывает положительное влияние на будущее страны и поколений". "Последний опыт стран БРИКС показывает, что обеспечение социальной защитой вполне возможно и доступно, вне зависимости от уровня развития страны. По этой причине странам следует поступательно улучшать качество социального обеспечения", - отметил он.

Встреча министров труда стран БРИКС проходит в городе Чунцин (Юго-Западный Китай) с 26 по 27 июля. Российскую делегацию на встрече возглавляет министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

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