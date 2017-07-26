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Жилье для погорельцев в поселке в Красноярском крае строят с отставанием от графика

Общество
26 июля, 7:17 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 26, июля. /ТАСС

Глава региона Виктор Толоконский потребовал устранить отставание от графика без ущерба качеству строительства, заявив, что в середине августа он посетит поселок Стрелка

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КРАСНОЯРСК, 26 июля. /ТАСС/. Строительства жилье для погорельцев в поселке Стрелка городского округа Лесосибирска (Красноярский край) идет с отставанием от графика. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона со ссылкой на главу города Лесосибирска Андрея Хохрякова.

"Докладывая о ходе строительства домов для погорельцев, Андрей Хохряков сообщил, что на данный момент имеется небольшое отставание от графика, сейчас на участках прокладывается водопровод и заливаются фундаменты домов", - говорится в сообщении. В поселке должен быть построен 41 дом до 15 сентября.

Глава региона Виктор Толоконский призвал устранить отставание от графика без ущерба качеству строительства. По его словам, в середине августа он приедет в поселок для того, чтобы проконтролировать ход строительства.

Как сообщалось, 24 мая в городах Канск и Лесосибирск, поселках Стрелка, Малая Кеть и Тиличеть сгорело более 130 домов, число погорельцев составило около 700 человек, трое погибли. В поселке Стрелка огонь уничтожил 34 дома, без жилья остались 224 человека.

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