Delta заявляет, что россиянина не пустили на рейс из-за нарушения им правил безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Delta Аir Lines опровергла слова россиянина, заявившего, что его сняли в США с рейса после некорректной жалобы одного из пассажиров. Как говорится в письменном заявлении авиаперевозчика, предоставленном во вторник в ответ на запрос ТАСС, указанный гражданин РФ нарушил правила безопасности.

"В то время, как рейс номер 1588 из Сиэтла в Атланту готовился к вылету 24 июля, прибывший с опозданием пассажир прорвался через закрытую дверь на выходе на посадку, в результате чего сработала сигнализация", - отметили в Delta.

"Из-за нарушения правил безопасности с пассажиром провели беседу правоохранительные органы, после чего его перебронировали на более поздний рейс в Атланту, - рассказали представители авиаперевозчика. - Происшествий на обоих рейсах не было". "Безопасность наших клиентов и членов экипажа является главным приоритетом для Delta", - подчеркивается в сообщении.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что выясняет обстоятельства снятия с рейса Delta Аir Lines россиянина Андрея Еремина. Диппредставительство привело сообщение Еремина в Facebook, в котором тот изложил свою версию произошедшего на борту самолета.

"Пассажир, располагавшийся рядом со мной, отказался лететь со мной, так как я, по его словам, являюсь оккупантом Крыма, равно как и другие российские граждане", - написал он. "Delta поддержали его точку зрения. В результате мне пришлось лететь другим рейсом значительно позже", - добавил россиянин.

Других подробностей случившегося Еремин не сообщил. Посольство РФ в США дополнительных сведений также не привело.