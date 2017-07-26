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Занимающиеся адаптацией бывших преступников НКО Приморья получат поддержку из бюджета края

Общество
26 июля, 9:03 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 26, июля. /ТАСС

Объем финансирования программы пока не уточняется

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края приняли в среду решение оказать поддержку НКО, которые занимаются адаптацией и реабилитацией лиц, отбывших уголовное наказание. Такие организации смогут получить финансовую поддержку в рамках региональной подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций в Приморском крае", сообщила в среду пресс- служба Заксобрания.

"Это позволит оказывать НКО, занимающихся оказывающих услуги по ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание, финансовую поддержку. Она будет оказана в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций в Приморском крае" на 2014-2020 гг. госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края", - говорится в сообщении.

Пока не сообщается, сколько НКО смогут получить поддержку за эту деятельность и о каком финансировании идет речь. "Мы понимаем, что на сегодняшний день государство не в состоянии в полной мере обеспечить, например, адаптацию заниматься социальной лиц, вышедших из мест лишения свободы, и необходима поддержка энтузиастов, которые работают в данной сфере", - прокомментировал поправку председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Заксобрания Игорь Чемерис.

Проблема с адаптацией и реабилитацией лиц, отбывших уголовное наказание, является в Приморье одной из главных при разработке профилактики преступлений. По информации УФСИН России по Приморскому краю, основная категория осужденных, совершающих повторные преступления, - малоимущие граждане, часто с запущенными формами заболеваний, в том числе алкоголизмом и наркоманией. Так, в 2016 году из числа лиц, совершивших наркопреступления, 70% ранее совершали преступления. При этом около 70% повторных преступлений приходится на первый год после освобождения из мест лишения свободы.

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