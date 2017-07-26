Россияне с начала года заплатили около 60 млн рублей штрафов за нарушение закона о курении

ТАСС, 26 июля. Роспотребнадзор назначил административные штрафы на 60 млн руб. в связи с нарушением закона о курении в первом полугодии 2017 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Общая сумма назначенных административных штрафов составила около 60 млн. рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к ответственности были привлечены "около 2 тыс. граждан, около 1,7 тысяч работников организаций-продавцов табачной продукции, около 700 индивидуальных предпринимателей и порядка 1 тыс. юридических лиц".