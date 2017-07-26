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Россияне с начала года заплатили около 60 млн рублей штрафов за нарушение закона о курении

Общество
26 июля, 9:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Среди тех, кто был привлечен к ответственности - граждане, работники организаций-продавцов табачной продукции, индивидуальные предприниматели и юрлица

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© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 26 июля. Роспотребнадзор назначил административные штрафы на 60 млн руб. в связи с нарушением закона о курении в первом полугодии 2017 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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"Общая сумма назначенных административных штрафов составила около 60 млн. рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к ответственности были привлечены "около 2 тыс. граждан, около 1,7 тысяч работников организаций-продавцов табачной продукции, около 700 индивидуальных предпринимателей и порядка 1 тыс. юридических лиц".

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Нарушители "антитабачного" закона в I квартале 2017 года были оштрафованы на 15,4 млн руб.

Сенаторы предложили распространить антитабачные ограничения на электронные сигареты

Нарушителей "антитабачного" закона в 2016 году оштрафовали на 122 млн руб.

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