Россияне с начала года заплатили около 60 млн рублей штрафов за нарушение закона о курении

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ТАСС, 26 июля. Роспотребнадзор назначил административные штрафы на 60 млн руб. в связи с нарушением закона о курении в первом полугодии 2017 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Общая сумма назначенных административных штрафов составила около 60 млн. рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что к ответственности были привлечены "около 2 тыс. граждан, около 1,7 тысяч работников организаций-продавцов табачной продукции, около 700 индивидуальных предпринимателей и порядка 1 тыс. юридических лиц".