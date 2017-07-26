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Гостиницу-долгострой Hyatt во Владивостоке планируют сдать к середине 2018 года

Общество
26 июля, 9:41 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 26, июля. /ТАСС

Строительство объекта завершено примерно на 90%

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. /ТАСС/. Пятизвездочную гостиницу Hyatt, которую планировали сдать еще к 2012 году, достроят к середине 2018 года. Об этом было сообщено в среду на заседании депутатов фракции "Единая Россия" Законодательного собрания региона.

"Сейчас на строительной площадке задействовано более 280 человек, и организована работа в ночную смену. Строительная готовность объекта составляет около 90%. Срок окончания строительства гостиницы - середина 2018 года", - уточнила пресс-служба Заксобрания.

Строительство двух пятизвездочных отелей Hyatt было включено в программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года. Однако объекты не были построены в срок. Бюджетные инвестиции в строительство уже составили более 13 млрд рублей. Депутаты Заксобрания Приморского края несколько раз увеличивали объемы финансирования строительства, также назначались новые сроки сдачи объектов, ни один из которых пока не был выдержан.

В конце октября 2015 года власти сообщили, что гостиницу на Корабельной набережной планируется достроить в 2016 году и сдать в эксплуатацию ко второму Восточному экономическому форуму, а второй отель на мысе Бурный выставят на продажу в нынешнем незавершенном состоянии, включив в стартовую стоимость объекта все материалы, уже закупленные для отеля, в том числе мебель и оборудование. Следующим сроком сдачи был назван 2017 год, однако достройка вновь потребовала выделения средств из регионального бюджета. Второй отель уже дважды в этом году выставлялся на торги, но покупателей на него не нашлось.

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