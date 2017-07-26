Снятый с рейса Delta Air Lines россиянин планирует судиться с авиакомпанией

ТАСС, 26 июля. Россиянин Андрей Еремин, которого сняли с рейса американской авиакомпании Delta Air Lines в США, намерен подать в суд на перевозчика. Об этом Еремин сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее он заявил, что его сняли с рейса из Сиэтла в Атланту из-за того, что он "является оккупантом Крыма". В авиакомпании при этом заявили, что Еремин нарушил правила безопасности.

"Я подам в суд за то, что меня оскорбили. Они (авиакомпания Delta Аir Lines - прим. ТАСС) мне предложили $100 компенсации. Я этого не прощаю", - сказал он. При этом, по его словам, он не получил от авиакомпании никаких разъяснений.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что выясняет обстоятельства снятия Еремина с рейса. Диппредставительство привело сообщение Еремина в Facebook, в котором тот сообщил, что располагавшийся рядом пассажир отказался лететь рядом с россиянином. Причиной, по словам Еремина, стал тот факт, что он является "оккупантом Крыма, равно как и другие российские граждане".

Delta Аir Lines опровергла слова россиянина. Как сообщили ТАСС в авиакомпании, прибывший с опозданием Еремин нарушил правила безопасности, попытавшись прорваться через закрытую дверь на выходе на посадку, в результате чего сработала сигнализация. Из-за нарушения правил безопасности с пассажиром провели беседу правоохранительные органы, после чего его перебронировали на более поздний рейс в Атланту.