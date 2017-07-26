В Волгограде начали сносить дом, в котором в мае взорвался газ

ВОЛГОГРАД, 26 июля. /ТАСС/. Работы по сносу четырехэтажного дома в Волгограде, в котором 16 мая взорвался газ, начались в среду, сообщили ТАСС в администрации города.

"Сегодня работы начались, муниципальный контракт на проведение демонтажных работ частично разрушенного взрывом газа многоквартирного жилого дома на проспекте Университетском был ранее заключен с подрядной организацией ООО "Астра", - сказала представитель городской администрации.

По ее словам, аварийный дом специалисты должны снести за 75 календарных дней, средства на проведение работ выделены из резервного фонда администрации Волгоградской области. После завершения демонтажа на этом месте появится новая прогулочная зона и сквер. "Сейчас идут подготовительные работы по выносу сетей водоотведения и теплоснабжения. Дом, который будет снесен, полностью обесточен для обеспечения безопасности проводимых работ", - добавили администрации.

В результате взрыва газа обрушился третий подъезд четырехэтажного кирпичного дома, были повреждены 16 квартир из 45. Погибли четыре человека, еще 12 были госпитализированы. Было принято решение о полном сносе дома. 41 семья из оставшихся без жилья в результате взрыва 45 уже получила жилищные сертификаты, остальным четырем документы будут выданы, когда они вступят в наследство на утраченные квартиры.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц". 26 мая Следственный комитет предъявил обвинение по этой статье владельцу расположенного в доме торгового павильона, его отцу и мужчине, которого собственники наняли для подключения павильона к сетям водоснабжения.

Предположительно, рабочий повредил газовую трубу. 18 мая Советский районный суд Волгограда арестовал всех троих на два месяца. Позднее двоим обвиняемым Центральный районный суд Волгограда продлил содержание под стражей до 16 августа, третьему мера пресечения была изменена на домашний арест.