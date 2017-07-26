Москалькова не верит в существование в России секретных тюрем ФСБ

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 26 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не верит в существование в России тайных тюрем ФСБ, но располагает сведениями о тайных тюрьмах на Украине.

"Секретные тюрьмы ФСБ - никогда ни одной жалобы ко мне не приходило на этот счет. Не верю", - заявила она, отвечая на вопросы участников образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" в связи с публикациями в СМИ о якобы существующих в России секретных тюрьмах ФСБ.

"А вот по секретным тюрьмам в Украине верю. Ко мне приходили матери тех мальчишек, которые были похищены", - продолжила Москалькова. По ее словам, ей известен случай, когда молодой человек был похищен на Украине и в течение года "находился в месте, похожем на место лишения свободы".

"Я могу с уверенностью сказать, что да, он находился в тайной тюрьме, адреса у нее нет", - сказала Москалькова.