В Великобритании к 2040 году перестанут продавать машины на бензине и дизеле

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Великобритания запретит к 2040 году продажу на своей территории автомашин, работающих на дизельном топливе и бензине, в рамках программы по содействию перехода на электрические и гибридные двигатели. Об этом заявил в среду в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув.

"Консервативная партия дала обещание в своем [предвыборном] манифесте, что к 2050 году на наших дорогах не будет автомашин, работающих на дизельном топливе или бензине. Сегодня мы подтверждаем, что это означает, что новых дизельных и бензиновых автомашин не будет [в продаже] к 2040 году", - информировал он.

Министр также пообещал взаимодействовать с местными властями, чтобы гарантировать эффективность затрат на реализацию схем по утилизации таких автомобилей, но при этом выступил против идеи введения платного въезда для дизельных и бензиновых автомашин в центральные части городов Соединенного Королевства. Однако Гоув дал понять, что является сторонником постепенного ограничения зон передвижения дизельных автомобилей.

Это заявление министра последовало в преддверии ожидаемого объявления британским правительством о создании фонда размером в £255 млн ($332 млн) с целью содействия местным советам в выполнении программ борьбы с загрязнением атмосферы дизельными автомашинами. Выделение средств на создание этого фонда должно стать составной частью более широкой стратегии борьбы с загрязнением воздуха, затраты на реализацию которой должны составить £3 млрд ($3,9 млрд).

Ранее о планах прекратить примерно через четверть века продажу автомашин с бензиновыми и дизельными двигателями объявили власти Франции. По словам министра экологического перехода Николя Юло, "это будет настоящей революцией, которая позволит уберечь окружающую среду от транспортных средств, выделяющих в атмосферу большое количество вредных веществ". Согласно данным агентства по мониторингу состояния воздуха в Париже и его пригородах Airparif, в прошлом году во французской столице были зафиксированы максимальные показатели загрязненности атмосферы за последние десять лет.

О намерении оснащать через пару лет новые автомобили электрическими двигателями объявила и компания Volvo Cars. Это означает, что больше не будут производиться машины, "оборудованные только двигателем внутреннего сгорания", пояснили в компании. Начиная с 2019 года у всех новых моделей компании будет электрический двигатель: некоторые из них будут с полностью электрическим приводом, остальные - гибридные варианты, говорится в сообщении.

Volvo Cars принадлежит китайской Geely Holding ("Джили"). Компания производит автомобили в Гётеборге (Швеция), Генте (Бельгия) и Чэнду (Китай).