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Суд подтвердил незаконность контракта на создание логотипа Петербурга со студией Лебедева

Общество
26 июля, 12:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, июля. /ТАСС

Решение УФАС, которое предписало властям города расторгнуть контакт со студией Артемия Лебедева, пытался обжаловать комитет по развитию туризма Петербурга

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал городскому комитету по развитию туризма в обжаловании решения УФАС, которое предписало властям расторгнуть контакт со студией Артемия Лебедева на логотип Петербурга, заключенный с компанией без проведения торгов. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

"В иске отказать полностью", - говорится в резолютивной части определения. Мотивировочная часть будет опубликована позднее.

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УФАС требует расторгнуть контракт со студией Лебедева на разработку логотипа Петербурга

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России признала наличие нарушений при заключении контракта между комитетом по развитию туризма и студией Артемия Лебедева и выдала предписание расторгнуть договор с компанией и прекратить использование туристического логотипа. Заявителем выступила компания "Григорьев Борис и партнеры", которая добивалась отмены договора между студией и администрацией города на серию логотипов Петербурга, приобретенных комитетом по развитию туризма у дизайнеров как у единственного поставщика за 1 рубль. Представитель студии Артемия Лебедева заявила, что компания не рассчитывала на прямое коммерческое обогащение, продав властям Санкт-Петербурга созданный студией логотип города.

ТАСС на момент публикации не располагает комментарием властей города.

Компания "Григорьев Борис и партнеры" обратилась в антимонопольный орган и заявила, что общественного обсуждения логотипа не происходило, что ограничило конкуренцию для других компаний и не дало возможности горожанам и дизайнерам решить важный вопрос, касающийся имиджа Петербурга.

Власти в свою очередь настаивали, что общественное обсуждение проводилось два года назад, однако, тогда разработка логотипа не вызвала интереса ни у каких дизайнерских студий кроме студии Артемия Лебедева.

При этом студия попросила у властей символическую цену - один рубль и практически подарила городу логотип, который, по словам заявителя уже использовался на стендах, представляющих Петербург на международных выставках. Также логотипы используются в нескольких информационных ларьках в центре города.

На момент заключения договора, логотипы уже были разработаны. Таким образом, по мнению УФАС, на момент подписания договора работы уже являлись выполненными, то есть студия получила доступ к информации о необходимости разработки логотипа Петербурга в приоритетном порядке, что привело к созданию дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов.

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