"Никогда не терять веру в мечту": уроки Фестиваля молодежи и студентов в СССР

ТАСС/Reuters

В пятницу, 28 июля, исполняется 60 лет со дня начала Фестиваля молодежи и студентов в Москве — первого международного мероприятия хрущевской "оттепели". Форум 1957 года стал самым массовым за всю историю фестивального движения: тогда Москва приняла 34 тысячи делегатов из 131 страны мира. Советские люди впервые получили возможность пообщаться с иностранцами, и наоборот — зарубежные гости впервые увидели, как живут люди по ту сторону "железного занавеса". О значении этого фестиваля ТАСС поговорил с одной из его непосредственных участниц — узбекской балериной, лауреатом Государственной премии СССР, профессором хореографии Бернарой Кариевой.

"Если бы мне посчастливилось попасть на очередной форум, я посоветовала бы его участникам никогда не терять веру в мечту, — говорит Кариева. — Нам это помогало горы свернуть! Без веры и надежды нет счастливой жизни".

Развернуть Бернара Кариева и Виталий Васильев в сцене из балета "Антоний и Клеопатра" © Р. Шамсутдинов/ТАСС Бернара Кариева и Виталий Васильев в сцене из балета "Антоний и Клеопатра" © Р. Шамсутдинов/ТАСС

По словам собеседницы ТАСС, учеба, а затем участие в фестивале молодежи в Москве сыграли огромную роль в ее дальнейшей творческой и личной жизни. Карьера будущей звезды балета началась в юном возрасте. Ее отец, Рахим Кариев, был директором, а мама — Лиля Баширова — ведущей балериной Ташкентского театра оперы и балета. Гены родителей передались дочери — свою первую государственную награду она получила еще во время обучения балетному мастерству.

В 1947 году приехавшие в столицу Узбекистана московские педагоги в числе первых отобрали 9-летнюю Бернару для учебы в академическом хореографическом училище при Большом театре. Там она познакомилась с Марисом Лиепой, Владимиром Васильевым, Екатериной Максимовой. "В одном классе со мной занималась подающая большие надежды Светлана Дружинина, которая, к несчастью, из-за перелома руки была вынуждена оставить балет и уйти в кино, где стала актрисой и знаменитым режиссером", — вспоминает Кариева.

Награда из рук вождя

В 1951 году в Москве проходила декада литературы и искусства Узбекистана. 13-летняя Бернара и ее старшие 17-летние подруги на заключительном концерте исполнили танец маленьких лебедей из балета Чайковского "Лебединое озеро". Присутствовавший в зале Сталин был восхищен мастерством юных узбекских танцовщиц и, несмотря на возраст артисток, наградил их медалями "За трудовое отличие".

В 1956 году Кариева возвращается в Ташкент и приступает к репетициям в новом здании театра оперы и балета имени Алишера Навои, а уже в следующем году ее отправляют на всесоюзный конкурс молодых исполнителей балета, где в жюри председательствовала легендарная Галина Уланова. Тогда же Кариеву включают в состав участников фестиваля от Узбекистана.

Развернуть Встреча гостей фестиваля на Киевском вокзале, 1957 год © Эммануил Евзерихин/ТАСС Встреча гостей фестиваля на Киевском вокзале, 1957 год © Эммануил Евзерихин/ТАСС

В Москву Кариева ехала с группой комсомольских и студенческих вожаков республики, которых специально командировали для участия в подготовке фестиваля. В поезде, который от Ташкента до Москвы тогда шел пять суток, балерина познакомилась со своим будущим супругом, комсоргом ташкентского медицинского института Кулахматом Ризаевым. Как вспоминает Кариева, узбекскую делегацию поселили в гостинице "Балчуг". Она целыми днями репетировала в учебных аудиториях ставшего родным хореографического училища. На конкурсе ее отрывок из балета "Жизель" отметили серебряной медалью, открывшей ей путь в большой балет.

Москва сближает людей

Фестиваль, начавшийся через некоторое время после конкурса, поразил балерину огромным количеством иностранцев и тем, как быстро приходили к взаимопониманию представители разных стран, не знающие языка друг друга. Москва сближала людей. "Одной из самых популярных на фестивале была индийская делегация, все готовы были часами смотреть и слушать как они танцуют и поют", — рассказывает Кариева. По ее словам, в индийцах советскую молодежь привлекали загадочные мелодии и движения и то, что они освободились недавно от колониального ига. Все это предопределило невероятный успех индийского кино и концертов. Популярнейший среди участников фестиваля актер и режиссер Радж Капур всегда передвигался по Москве в сопровождении толпы поклонников.

Развернуть Индийский киноактер Радж Капур среди участников фестиваля, 1957 год © Василий Егоров/ТАСС Индийский киноактер Радж Капур среди участников фестиваля, 1957 год © Василий Егоров/ТАСС

После фестиваля участники торжества в составе творческих бригад отправились в тур по отдаленным населенным пунктам СССР, чтобы рассказать и поделиться впечатлениями с теми, кто знал о празднике только из сообщений радио и статей в газетах и журналах. Бернара Кариева и ее товарищ по хореографическому училищу Геннадий Баулкин, впоследствии премьер Минского театра оперы и балета, в составе концертной бригады были направлены на стройку железнодорожной ветки Чарджоу — Кунград.

В пустыне будущим звездам балета пришлось выступать на кузовах грузовиков. "Мы плакали, когда один из руководителей строительства на церемонии прощания в своем выступлении подчеркнул, что мы будем выступать на самых лучших площадках мира, но эту запомним на всю жизнь", — вспоминает балерина.

С любовью и уважением

В 1959 году Бернара Кариева в составе коллектива Большого театра впервые выехала на зарубежные гастроли. Балетная труппа выступила тогда в Венесуэле, Колумбии, Мексике и других государствах Южной Америки. Во всех этих странах самыми горячими поклонниками советских артистов были участники Московского фестиваля молодежи и студентов. За многие годы Кариева выступила в лучших залах Великобритании, Франции, Германии, Кубы, Ямайки, Бирмы, Индии, Бразилии, Аргентины.

Развернуть Представители Африки, Аргентины и Болгарии беседует на торжественном открытии фестиваля на Центральном стадионе имени В.И.Ленина, 1957 год © Л.Бордуков/ТАСС Представители Африки, Аргентины и Болгарии беседует на торжественном открытии фестиваля на Центральном стадионе имени В.И.Ленина, 1957 год © Л.Бордуков/ТАСС

По ее словам, в группе мастеров "Большого балета" — так за рубежом называли труппу Большого театра — всегда были лучшие представители многонациональной страны, которых также породнила Москва. "Куда бы мы не приезжали, перед выступлением для нас всегда исполняли гимн Советского Союза, — говорит Кариева. — Так выражали любовь и уважение к нашей стране. И во многих случаях эти чувства зародились именно в дни Московского Всемирного фестиваля молодежи и студентов".

Валерий Бирюков