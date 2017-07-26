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Мизулина предложила провести всероссийское родительское собрание

Общество
26 июля, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Сенатор также предложила провести обсуждение проекта плана Десятилетия детства с исполнительными органами власти, органами местного самоуправления и НКО

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Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 26 июля. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина предложила провести всероссийское родительское собрание в рамках Десятилетия детства.

"Я считаю, что нужно провести всероссийское родительское собрание", - сказала Мизулина в Общественной палате в ходе слушаний по обсуждению проекта плана Десятилетия детства. Также она считает необходимым провести обсуждение проекта плана Десятилетия детства с исполнительными органами власти, органами местного самоуправления и НКО.

Кроме того, Мизулина предложила создать координационный совет, который будет проводить анализ поступивших предложений.

Президент России Владимир Путин 29 мая подписал указ об объявлении 2018-2027 годов в РФ Десятилетием детства. В нем отмечается, что это решение принято "в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы". Правительству РФ поручено в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, рассчитанных до 2020 года.

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Персоны
Мизулина, Елена Борисовна Путин, Владимир Владимирович
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