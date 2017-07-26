Самый теплый день этого года и лета зафиксирован в Москве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Среда, 26 июля, стала в Москве самым теплым днем текущего года и лета. Об этом ТАСС сообщили в столичном Метеобюро.

"В полдень воздух на главной метеостанции столицы - ВДНХ - прогрелся до плюс 26,8 градусов. Таким образом, сегодняшний день стал самым теплым с начала года и лета. До этого лидировал день 30 июня, когда максимальная температура воздуха в столице составила 26,7 градусов", - уточнил представитель метеослужбы.

Суточный рекорд для 26 июля составляет 37,6 градуса и принадлежит 2010 году. По данным синоптиков, летняя погода в Москве будет держаться до конца недели - воздух постепенно будет прогреваться до 30 градусов, но не обойдется без кратковременных дождей.

В четверг, 27 июля, через столичный регион будет проходить теплый атмосферный фронт, поэтому местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночные температуры составят 17-19 в мегаполисе и 14-19 градусов в Подмосковье. Днем воздух прогреется до 28-30 в столице и до 25-30 градусов по области.

К концу недели сохранится жаркая погода, временами будут идти дожди. Ночью ожидается 16-21, днем 29-31 градус. Впервые за это лето температура будет выше климатической нормы на 4 градуса.

В субботу днем будет 27-32, в воскресенье - 23-28 градусов. По предварительным расчетам, жара начнет спадать в начале следующей недели, после воскресного ливня.