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Москалькова выступила за либерализацию законодательства о забастовках

Общество
26 июля, 13:41 UTC+3 ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ область/ 26, июля. / ТАСС

Уполномоченный по правам человека заявила, что поддержала бы совершенствование законодательства по консолидированным протестам

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 26 июля. / ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что в России необходимо усовершенствовать законодательство о проведении забастовок, чтобы граждане могли отстаивать свои трудовые права.

"Нужно совершенствовать законодательство, конечно, в том числе и право на забастовку трудового народа", - сказала она в среду журналистам. "Я поддержала бы совершенствование законодательства, в том числе по консолидированным протестам", - добавила она, отвечая на вопрос о необходимости предоставить профсоюзам право на организацию так называемых забастовок солидарности, то есть забастовок, не связанных непосредственно с трудовым конфликтом на конкретном предприятии.

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Ранее в среду председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков на встрече министров труда и занятости стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Чжунцине (Китай) призвал к соблюдению прав профсоюзов, и в том числе права на забастовку.

Со своей стороны член президиума Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент Конфедерации труда России Борис Кравченко напомнил в беседе с корреспондентом ТАСС, что забастовки солидарности российским законодательством не разрешены. "Забастовки солидарности законодательством не разрешены, а что касается обычных забастовок в ходе трудовых конфликтов, то процедура их проведения в законодательстве носит фактически запретительный характер, поэтому, по официальным данным, забастовки в России исчисляются единицами", - пояснил профсоюзный лидер.

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Персоны
Шмаков, Михаил Викторович Москалькова, Татьяна Николаевна
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