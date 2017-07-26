Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о льготном обеспечении медикаментами граждан РФ

СУХУМ, 26 июля. /ТАСС/. Депутаты парламента Абхазии ратифицировали в среду абхазско-российское соглашение "О сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия". Парламентарии единогласно проголосовали за ратификацию этого соглашения, передает корреспондент ТАСС с заседания парламента.

"В соответствии с этим соглашением отдельные категории граждан Российской Федерации, проживающие на территории Абхазии, а их порядка 7 тыс. человек, будут бесплатно получать лекарства и медицинские изделия. Речь идет об инвалидах первой, второй и третьей групп, Великой Отечественной войны, Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов, инвалидов с детства и по заболеванию", - сказал на заседании министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

Средства на реализацию соглашения предусмотрены инвестиционной программой содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы. Ежегодно на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями льготных категорий граждан РФ, проживающих в Абхазии, предусмотрено финансирование из российского бюджета в размере 50 млн рублей.

Как уточнили ТАСС в министерстве здравоохранения Абхазии, льготники, о которых идет речь в соглашении, при предъявлении рецепта смогут получить бесплатные медикаменты либо на базе медицинского учреждения, либо в аптечном управлении. Что касается инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов, то уже более 10 лет в республике действует государственная программа по обеспечению их бесплатными медикаментами, в перечень входит до 700 наименований.