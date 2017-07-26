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Медведев: граждан нужно мотивировать вести здоровый образ жизни с детства

Общество
26 июля, 14:11 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 26, июля. /ТАСС

Премьер-министр также рассказал о проекте, направленном на улучшение кадровой составляющей в российской медицине

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ГОРКИ, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул необходимость мотивации граждан к здоровому образу жизни с детства.

На заседании президиума Совета по стратегическому развитию он рассказал о трех новых проектах в сфере здравоохранения, один из которых касается популяризации здорового образа жизни. "В настоящее время значительное число людей бросают курить, следят за весом, стараются больше ходить пешком, пробуют всякие разные индивидуальные системы питания. Если человек с детства увлекается физкультурой, велика вероятность того, что он сохранит эту привычку на всю жизнь, и к этому можно и нужно мотивировать", - подчеркнул Медведев.

Он также рассказал о проекте, направленном на улучшение кадровой составляющей в российской медицине. "Мы планомерно приближаемся к введению системы аккредитации специалистов", - сказал премьер, указав, что в этой сфере нужно прислушиваться к мнению профессионального сообщества. "Вначале [необходимо] как следует опробовать ее [систему] в различных пилотных регионах и после этого только внедрять", - подчеркнул Медведев.

Он заключил, что задача состоит в создании прозрачной и эффективной системы оценки квалификации врачей.

"Хороший специалист - это только тот специалист, который учится всю жизнь, поэтому важно развивать непрерывное профессиональное образование, врач должен иметь возможность пополнять свои знания, знакомиться с последними открытиями науки, практическими пособиями и исследованиями в этой сфере и делать это в удобной для него форме, которая органично вписана в рабочий процесс", - отметил председатель правительства.

В целом, по его словам, уровень российской медицины должен соответствовать мировым стандартам.

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