Смена форматов: возможно ли вузам отказаться от общежитий

ТАСС, 26 июля. Палата молодых законодателей при Совете Федерации выступила с предложением строить вместо общежитий малогабаритные комфортные квартиры стоимостью не выше полумиллиона рублей, пилотный проект уже реализуется в Воронеже - начато строительство дома на 1,2 тыс. квартир, сообщил ТАСС председатель палаты Виктор Конопацкий.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила в принципе отказаться от общежитий старого формата в пользу малогабаритного жилья или арендных домов. В материале ТАСС - о том, почему квартиры малой площади предпочтительнее общежитий и как в России решается вопрос жилищной поддержки молодых специалистов.

Стартовое жилье для молодых

Идея проекта "частных общежитий" от молодежной палаты Совета Федерации состоит в застройке муниципальных земель не общежитиями привычного формата, а дешевым малогабаритным жильем, которое сможет позволить себе даже студент. По словам Конопацкого, такая форма позволит людям приобрести стартовое жилье в собственность, в отличие от комнат в общежитиях. Купить квартиры в таком доме смогут все желающие. Долевое участие подразумевает возможность обращаться к программам поддержки и брать ипотеку.

"Общежития старого формата - это такой оперативный вариант, маленькие комнаты, общие санузел и кухня. Но людям нужно малогабаритное комфортное жилье, по этому пути идет весь мир. В небольшом городе, таком как Воронеж, стоимость малогабаритной квартиры площадью 18-20 квадратов составит около 500 тысяч рублей, студент за четыре года обучения в этом же городе потратит на аренду жилья около 600 тысяч рублей, а так он сможет купить строящуюся квартиру и потом жить в ней после окончания вуза или продать на вторичном рынке. Стартовое жилье в собственности - это большая победа", - сказал ТАСС Конопацкий.

По его словам, реализацию такого проекта затрудняют законодательные проблемы. "У муниципалитетов есть земли под строительство общежитий, и их невозможно использовать под застройку жильем с долевым участием. Но в Жилищном кодексе не говорится, что общежития могут быть только муниципальными. Мы решили попробовать в Воронеже: Росреестр сначала отказал потенциальным дольщикам, но изменил позицию после ряда выигранных судов. Сейчас построено несколько этажей дома, рассчитанного на 1,2 тыс. квартир", - сказал собеседник агентства.

Очереди на жилье растягиваются на годы

Ранее Матвиенко во время обсуждения инициативы молодых законодателей предложила отказаться от общежитий, так как "общежития нельзя приватизировать, в общежитии человек становится рабом ситуации - не может продать, взять ипотеку, купить себе квартиру". Матвиенко назвала альтернативой дома с квартирами-студиями для молодых семей и студентов, а также молодежные кооперативы. Она подчеркнула, что такие проекты должны реализовываться при поддержке властей.

Программы государственной жилищной поддержки молодых семей реализуются во многих регионах России. Семьям предоставляются субсидии на приобретение жилья, но очереди на получение поддержки - многолетние, и есть ограничение по возрасту на участие в программе. Например, в Оренбургской области за 15 лет реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" приобрести квартиры смогли около 12 тысяч семей, а в очереди стоят еще более 26 тысяч.

Проректор Северного арктического федерального университета Сергей Сорокин отмечает, что программа "Молодая семья", которая реализуется в Архангельской области, помогает молодым людям, в том числе специалистам, приобрести жилье, но не всем это удастся сделать. "К сожалению, из-за большого количества желающих в областном центре очередь на получение субсидии расписана на много лет вперед", - сказал он ТАСС.

Льготное жилье для своих

Поддержка молодых специалистов актуальна для вузов и научных организаций, где они остаются потом работать. Например, Ингушский государственный университет строит жилье для своих сотрудников, которые могут приобрести его в собственность, - готовы 120 квартир, еще 80 планируется сдать до конца года.

"Сохранение молодых специалистов - очень важный для нас момент. Стоимость жилья в домах для сотрудников Ингушского университета на 70% дешевле, чем рыночная", - сообщил ТАСС вице-премьер правительства Ингушетии Хусейн Зурабов.

Руководство Донского государственного технического университета предлагает молодым сотрудникам приобретать жилье в рамках долевого строительства по более низким ценам, чем на рынке, сообщил ТАСС ректор вуза, председатель Совета ректоров вузов Ростовской области Бесарион Месхи. "В одном из спальных районов Ростова-на-Дону начинается долевое строительство многоэтажного жилого дома для сотрудников вуза. Квартиры в новостройке будут продаваться по себестоимости, без наценок и коммерческих надбавок. Цена за квадратный метр на 20% ниже рыночной", - рассказал Месхи.

В Северо-Восточном федеральном университете (Якутия) есть малое инновационное предприятие, которое занимается строительством домов по разработанным учеными технологиям для вечной мерзлоты. Как рассказали в пресс-службе вуза, жилье строится для всех, но сотрудники университета могут купить квартиры по льготным ценам. "Мы строим уже третий дом. Материалы мы производим сами, поэтому жилье получается достаточно дешевым", - сказал руководитель предприятия, директор Инженерно-технического института СВФУ Терентий Корнилов.

Молодежные кооперативы: желающих мало

Молодежные кооперативы, о которых упомянула Валентина Матвиенко, представители вузов считают эффективным способом решения жилищных проблем, однако здесь есть свои трудности.

"Кооператив - хороший вариант решения проблемы, но он должен быть основан на индивидуальной инициативе молодых специалистов. У Томского госуниверситета в 90-е годы был такой опыт, было построено два дома, но сейчас такой инициативы нет - это очень трудоемкое занятие. Основная проблема - поиск земельного участка под строительство", - сообщил ТАСС проректор университета по социальной работе Сергей Кулижский.

На территории Новосибирского государственного университета (НГУ) есть два участка под строительство жилых домов для специалистов. "Кооператив организован, в него могут войти сотрудники со стажем от 5 лет, но пока достаточное число желающих не набрано", - сказали ТАСС в пресс-службе вуза.

Примеры сотрудничества молодых специалистов в вопросе коллективного строительства есть. Выпускники НГУ, среди которых далеко не все остались работать в университете, 10 лет назад создали своими силами поселок, где построили себе дома.

"В теории мы хотели получить участок земли от государства. Примерно после года поисков стало понятно, что землю нам просто так никто не выдаст, - мы не производили впечатления людей с финансовыми возможностями. Тогда было решено восстановить заброшенное садоводческое товарищество - отсыпали дороги, протянули свет, водопровод. На начальном этапе многие отсеялись, но оставшиеся понимали, что все- таки получили участок бесплатно", - рассказал агентству коммерческий директор поселка "Университетский" Илья Лопатин.

Формат общежития изживает сам себя

Как отмечают эксперты, общежития изживают сами себя: их строительство невыгодно застройщикам, а сам формат не предполагает качественной жизни. "Общежития невозможно продать, поэтому их никто и не строит. В Новосибирской области специально для молодых специалистов жилье практически не выделяют. Есть поддержка молодых семей, не конкретно специалистов, но она работает, когда в бюджете есть средства", - сказал ТАСС независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

По его словам, рынок малогабаритного жилья, доступного для молодых, в Новосибирской области переполнен. "За последние 10 лет в регионе построено столько домов, состоящих из квартир-студий, что есть даже некоторый переизбыток. Мы только начали отходить от такого формата, поэтому при правильном распределении его хватит на всех. Если власти хотят решать проблему жилья для молодых, то надо помогать напрямую, а не строить дополнительно", - подчеркнул эксперт.

По мнению урбаниста, сотрудника Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Евгения Чугунова, один из основных недостатков общежитий - невозможность "пустить корни". "Надо приступить к строительству жилья нового типа, пригодного для проживания в соответствии с реальными потребностями человека и отвечающего современным жизненным процессам и требованиям. Все это позволит поддержать и защитить молодых специалистов в начале их профессионального становления", - отметил эксперт.