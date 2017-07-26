Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Памятник Ивану Грозному установили на "Аллее правителей" в Москве

Общество
26 июля, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

До конца года на аллее планируют разместить еще восемь бюстов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Памятник Великому князю Московскому и всея Руси Ивану IV появился в Петроверигском переулке на "Аллее правителей", сообщила в среду пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).

"Памятник Ивану Грозному, исполненный скульптором Василием Селивановым, передан на ответственное хранение Российскому военно-историческому обществу. Монумент должен был находиться в городе Александров Владимирской области, но установку отменили из-за разгоревшейся вокруг памятника общественной дискуссии", - говорится на сайте РВИО.

Скульптура выставлена перед "Аллеей правителей" в центре Москвы, на Китай-городе, где уже находятся 33 бронзовых бюста, воплощенные президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели. Аллея призвана отобразить историю России в лицах ее правителей.

Планируется, что до конца 2017 года "Аллею правителей" пополнят еще восемь бюстов - от Владимира Ленина до Бориса Ельцина.

Василий Селиванов - скульптор, график и живописец, член Союза художников России, член Союза художников Москвы и международного художественного фонда. Является автором памятников Минину в Богородске, Льву Толстому в Пушкино. Творческие работы Николая Селиванова находятся в частных коллекциях России, США, Англии, Германии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
18
Во Владивостоке открылся филиал военно-патриотического парка "Патриот"
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский концерн "Антонов" ликвидируют в течение двух месяцев
2
Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска
3
Суд Лондона обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд
4
Самый теплый день этого года и лета зафиксирован в Москве
5
Киев прекратил подачу электроэнергии в ДНР
6
Источник: послы ЕС согласовали санкции против России из-за скандала вокруг Siemens
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама