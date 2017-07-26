Памятник Ивану Грозному установили на "Аллее правителей" в Москве

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Памятник Великому князю Московскому и всея Руси Ивану IV появился в Петроверигском переулке на "Аллее правителей", сообщила в среду пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).
"Памятник Ивану Грозному, исполненный скульптором Василием Селивановым, передан на ответственное хранение Российскому военно-историческому обществу. Монумент должен был находиться в городе Александров Владимирской области, но установку отменили из-за разгоревшейся вокруг памятника общественной дискуссии", - говорится на сайте РВИО.
Скульптура выставлена перед "Аллеей правителей" в центре Москвы, на Китай-городе, где уже находятся 33 бронзовых бюста, воплощенные президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели. Аллея призвана отобразить историю России в лицах ее правителей.
Планируется, что до конца 2017 года "Аллею правителей" пополнят еще восемь бюстов - от Владимира Ленина до Бориса Ельцина.
Василий Селиванов - скульптор, график и живописец, член Союза художников России, член Союза художников Москвы и международного художественного фонда. Является автором памятников Минину в Богородске, Льву Толстому в Пушкино. Творческие работы Николая Селиванова находятся в частных коллекциях России, США, Англии, Германии.