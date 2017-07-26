СК не нашел криминала в истории с якобы незаконной выдачей золотой медали в Адыгее

ТАСС, 26 июля. Следователи не усмотрели признаков преступления по результатам проверки инцидента в Адыгее, где одна из выпускниц во время вручения дипломов заявила о якобы незаконной выдаче золотой медали другой выпускнице местной школы, сообщил ТАСС в среду глава пресс-службе республиканского СК РФ Руслан Сетов.

"Отказать в возбуждении уголовного дела <…> в виду отсутствия составов преступления", - сообщил он.

По словам Сетова, СК не усмотрел составов преступления ни в действиях руководства школы, ни бывшего руководителя управления образования администрации, чью дочь заподозрили в незаконном получении золотой медали, ни в словах выпускницы, сообщившей о подозрениях со сцены.

В конце июня выпускница Тахтамукайской школы на церемонии вручения медалей, поблагодарив учителей за их труд, сообщила со сцены актового зала о том, что ее одноклассница - дочь руководителя районного управления образования - получила медаль незаслуженно. Девушка разместила видео с вручения медалей у себя в Instagram и сопроводила его комментарием, в котором объяснила свой поступок тем, что она боролась за справедливость, полагаясь на свою совесть. Скандальное заявление школьницы получило огласку в социальных сетях.

В министерстве образования и науки республики рассказали ТАСС, что специалисты министерства проверили нормативные и текущие документы в школе и сочли оценки учащихся заслуженными. Четырем из 13 выпускников школы вручили медаль "За особые успехи в учении", пятую медаль, которую получила дочь руководителя районного управления образования, девушка вернула. Ее мать, Светлана Паранук, была уволена с должности по результатам проверок за нарушение, не связанное непосредственно с получением медали ее дочерью.