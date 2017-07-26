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Проект антитабачной концепции планируется внести в кабмин к концу августа

Общество
26 июля, 14:51 дата обновления: 26 июля, 14:56 UTC+3

Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова

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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ГОРКИ, 26 июля. /ТАСС/. Минздрав РФ рассчитывает к концу августа завершить согласование с другими ведомствами и внести в правительство проект антитабачной концепции. Об этом журналистам сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

"Мы ожидаем это [завершение согласования] в ближайшее время. Мы бы хотели в конце августа, то есть к началу нового учебного года внести концепцию в правительство", - сказала министр.

Минздрав против табака

Минздрав России ранее подготовил проект антитабачной концепции на 2017-2022 годы. Он предполагает поэтапное увеличение налога на табачные изделия, повышение ставок акцизов до среднего уровня стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также введение экологического налога на сигареты.

Минздрав в своем документе отмечает, что повышение акциза на сигареты до среднего уровня среди стран Европейского региона ВОЗ позволит дополнительно привлечь в бюджет до 900 млрд рублей по сравнению со сборами 2015 года и спасет от преждевременной смерти до 2 млн граждан.

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Проект концепции также предлагает ввести с 2017 года налог на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина в размере 10% от цены данных товаров. При этом полученные деньги будут направлены в бюджеты субъектов РФ. В концепции также предусмотрено введение с 2018 года экологического налога на сигареты и введение запрета на все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий.

Проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу разработан по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой. Концепция нацелена на снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения с 33% до 25%.

Сейчас проект концепции предусматривает полный запрет на продажу табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее. Кроме того, планируется расширить перечень территорий и объектов, защищенных от табачного дыма. Также недопустимым станет курение в присутствии лиц, возражающих против употребления табака, вне зависимости от типа помещения. Сейчас документ находится в стадии обсуждения и доработки.

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