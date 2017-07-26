Число нейроопераций детям в НИИ им. Бурденко за 10 лет увеличилось в два раза

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Количество нейрохирургических операций детям в НИИ им. Бурденко увеличилось вдвое за 10 лет, при этом послеоперационная летальность снизилась в четыре раза. Об этом сообщил журналистам сегодня директор НИИ нейрохирургии Александр Потапов.
"В два раза одна и та же команда врачей увеличила количество детских операций и почти в четыре раза уменьшила послеоперационную летальность", - сказал он.
В 2007 году в институте проводилось 828 нейрохирургических операций детям, при летальности после операций 0,84%. Уже в 2016 году было проведено 1656 операций, а показатель летальности равнялся 0,24%.
Говоря о нейрохирургических вмешательствах для взрослых пациентов, Потапов также отметил положительную динамику хирургической активности и послеоперационной летальности. Согласно данным, приведенным Потаповым, в 90-х годах в НИИ проводилось 2850 оперативных вмешательств, общая летальность в то время равнялась 6,5%, хирургическая - 6%. Почти 8 тыс. операций на мозге было проведено в 2016 году, а общая и хирургическая летальность при этом была около 0,5%.