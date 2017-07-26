Экспедиция Минобороны подняла со дна Керченского пролива уникальное орудие времен ВОВ

КЕРЧЬ (Крым), 26 июля./ТАСС/. Артиллерийско-зенитная 76-мм пушка с погибшего в годы Великой Отечественной войны советского бронекатера БК-73, поднята в среду со дна Керченского пролива участниками поисковой экспедиции Министерства обороны России, сообщил журналистам представитель оборонного ведомства, руководитель экспедиции Андрей Таранов.

Поиск затонувших в годы войны судов проводится в акватории Черного моря и Керченского пролива с 19 июля 2017 года. "В ходе проведенных поисковых работ было поднято найденное орудие, фрагменты обшивки, стойка к которой оно крепилось. Пушка в хорошем состоянии. После реставрационных работ находка будет установлена филиале парка "Патриот" в Керчи", - сообщил Таранов.

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Как уточнил научный руководитель экспедиции, представитель общественной организации "Батарея 29 Бис" Александр Елкин, поднятая пушка "образца 1914 года конструкции Франца Ландера... была первым зенитным орудием на русском флоте", но "использовалась и на бронекатерах в годы Великой Отечественной войны".

По словам Таранова, в Керченском проливе были идентифицированы еще три катера, один из них - артиллерийский, огневой поддержки. С его борта была поднята реактивная установка "Катюша" и гильзы.

Как уточнил Елкин, боевые корабли погибли при проведении Керченско-Эльтигенского десанта в ноябре 1943 года. В частности, БК-73 подорвался на мине в 10 километрах от берега Крыма, на его борту было 12 членов экипажа и 42 десантника. Все они погибли. Таранов отметил, что места гибели катеров паспортизированы, им присвоен статус воинского захоронения, охраняемого государством.

"Эти места будут внесены в морские лоции и все суда, проходящие в этих местах должны подачей звукового сигнала отдавать почести погибшим", - сказал он. Первыми дань памяти павшим отдал корабль Черноморского флота "Курсант Кировец" и гидрографическое судно Минобороны ГС-86, которое принимало участие в поисках погибших кораблей. На воду были спущены венки и цветы, дан оружейный залп, прозвучал гимн России.