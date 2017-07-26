Экспедиция Минобороны подняла со дна Керченского пролива уникальное орудие времен ВОВ

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КЕРЧЬ (Крым), 26 июля./ТАСС/. Артиллерийско-зенитная 76-мм пушка с погибшего в годы Великой Отечественной войны советского бронекатера БК-73, поднята в среду со дна Керченского пролива участниками поисковой экспедиции Министерства обороны России, сообщил журналистам представитель оборонного ведомства, руководитель экспедиции Андрей Таранов.
Поиск затонувших в годы войны судов проводится в акватории Черного моря и Керченского пролива с 19 июля 2017 года. "В ходе проведенных поисковых работ было поднято найденное орудие, фрагменты обшивки, стойка к которой оно крепилось. Пушка в хорошем состоянии. После реставрационных работ находка будет установлена филиале парка "Патриот" в Керчи", - сообщил Таранов.
Как уточнил научный руководитель экспедиции, представитель общественной организации "Батарея 29 Бис" Александр Елкин, поднятая пушка "образца 1914 года конструкции Франца Ландера... была первым зенитным орудием на русском флоте", но "использовалась и на бронекатерах в годы Великой Отечественной войны".
По словам Таранова, в Керченском проливе были идентифицированы еще три катера, один из них - артиллерийский, огневой поддержки. С его борта была поднята реактивная установка "Катюша" и гильзы.
Как уточнил Елкин, боевые корабли погибли при проведении Керченско-Эльтигенского десанта в ноябре 1943 года. В частности, БК-73 подорвался на мине в 10 километрах от берега Крыма, на его борту было 12 членов экипажа и 42 десантника. Все они погибли. Таранов отметил, что места гибели катеров паспортизированы, им присвоен статус воинского захоронения, охраняемого государством.
"Эти места будут внесены в морские лоции и все суда, проходящие в этих местах должны подачей звукового сигнала отдавать почести погибшим", - сказал он. Первыми дань памяти павшим отдал корабль Черноморского флота "Курсант Кировец" и гидрографическое судно Минобороны ГС-86, которое принимало участие в поисках погибших кораблей. На воду были спущены венки и цветы, дан оружейный залп, прозвучал гимн России.