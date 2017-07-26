Минздрав и Минобрнауки разработали пособия по здоровью для уроков ОБЖ

ГОРКИ, 26 июля. /ТАСС/. Эксперты Минздрава и Минобрнауки разработали учебные пособия о здоровье для школьного курса основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).

Об этом сообщила журналистам глава Минздрава РФ Вероника Скворцова по итогам заседания президиума Совета по стратегическому развитию, на котором были одобрены три новых приоритетных проекта в сфере здравоохранения, один из которых направлен на популяризацию здорового образа жизни.

По словам Скворцовой, основным вектором реализации этого проекта будет информационная кампания, в которой будут использоваться самые разные инструменты - от телевизионных программ до рекламных баннеров. "Отдельный блок в этой программе будет реализовываться с Минобрнауки, в том числе открытые уроки в школах, посвященные здоровому образу жизни. Кроме того, вместе с Минобрнауки наши эксперты разработали для предмета ОБЖ учебные пособия и для детей, и для родителей, и для учителей, специальные дневники, которые учат детей следить за своим здоровьем и за здоровьем своих бабушек, дедушек, [других] взрослых", - сообщила министр.

Кроме того, по ее словам, в проект вошла программа, реализуемая совместно с Минсельхозом, Россельхознадзором и Роспотребнадзором, "по маркировке продуктов питания на предмет их пользы для здоровья". "Это будет добровольная на первом этапе часть проекта, и маркировку будут внедрять сами производители при принятии решения экспертным сообществом", - сказала Скворцова.