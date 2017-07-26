В 2016 г. возбуждено почти в два раза больше дел о невыплате зарплат, чем в 2015 г.

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России отмечает рост числа уголовных дел по фактам невыплаты зарплат. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, этому вопросу было посвящено прошедшее в СК совещание.

"Следственный комитет придает особое значение расследованию таких преступлений, в том числе потому, что от нормального функционирования сферы трудовых отношений зависит система социальной защиты населения, - пояснила представитель СК. - Принятые организационные меры позволили добиться повышения результативности следственной работы: в 2016 году в отношении руководителей предприятий - злостных неплательщиков заработной платы - возбуждено свыше 1,7 тыс. уголовных дел, что почти в два раза больше, чем в 2015 году. Окончено производство 1134 дел, что также почти вдвое больше, чем за предшествующий год". Помимо этого по ходатайству следователей наложен арест на имущество на сумму свыше 1,6 млрд рублей - в шесть раз больше, чем в 2015 году.

Принятыми мерами удалось увеличить сумму возмещенного ущерба - с 1,5 млрд руб. до почти 3 млрд рублей, и почти до 2,7 млрд руб. - в первом полугодии 2017 года. В итоге суммарная задолженность предприятий на начало июля снизилась на 4 %. В первом полугодии 2017 года в СК поступило свыше 5 тысяч сообщений о невыплатах зарплат.

"Возбуждено 1045 дел, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по России окончено производством свыше 43% от числа дел, находившихся в производстве", - сообщила Петренко. Более половины из них направлено прокурору с обвинительным заключением.

"Нельзя игнорировать тот факт, что попустительство и отсутствие должной реакции правоохранительной системы порождает у работодателей ложное ощущение вседозволенности, при котором они допускают невыплату заработной платы. В связи с этим не может быть незначительных или недостойных внимания преступлений данной категории: если есть факт нарушения закона, должны быть незамедлительно приняты соответствующие меры", - подчеркнула представитель СК. На совещании были заслушаны доклады и. о. руководителя управления СК России по Приморскому краю, руководителей Дальневосточного следственного управления на транспорте и следственных управлений по Тульской и Калужской областям.

По результатам совещания предложено организовать ежедневный мониторинг ситуации с выплатой зарплат, а также разъяснять недобросовестным работодателям возможность освобождения от уголовной ответственности, если они возместят ущерб. Кроме того, следственным подразделениям даны указания активизировать работу по расследованию таких преступлений и наладить взаимодействие с контролирующими органами и прокурорами, чтобы к проверке заявлений следователи подключались на раннем этапе выявления нарушений трудового законодательства.

За первое полугодие 2017 года Следственный комитет добился возмещения ущерба от невыплаченных зарплат на 2,7 млрд рублей.

"Анализ результатов работы по возмещению ущерба в первом полугодии 2017 года показал, что по уголовным делам данной категории установлен ущерб в размере, превышающем 3,3 млрд рублей. При этом в ходе предварительного следствия и доследственных проверок возмещено свыше 80% - около 2,7 млрд рублей. Наложен арест на имущество на общую сумму почти 700 млн рублей", - сказала представитель СК.