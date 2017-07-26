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Европейский университет сообщил в Рособрнадзор о прекращении образовательной деятельности

Общество
26 июля, 16:53 дата обновления: 26 июля, 16:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, июля. /ТАСС

Такое решение было принято, чтобы вуз получил возможность для оформления новой лицензии на осуществление образовательной деятельности

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© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Европейский университет в Санкт-Петербурге обратился в Рособрнадзор с заявлением о прекращении образовательной деятельности, чтобы получить возможность оформить новую лицензию, сообщила в среду ТАСС руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова.

"Мы обратились в Рособрнадзор с заявлением о прекращении осуществления образовательной деятельности. Положительное решение означает отзыв лицензии и дает возможность подавать документы на новую образовательную лицензию", - сказала она.

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В начале июля сообщалось, что вуз начал переезд из особняка Кушелева-Безбородко, где располагался 20 лет, во временное помещение неподалеку. Ректор вуза Николай Вахтин отметил тогда, что переезд позволит вузу перелицензироваться. По прогнозу ректора, суд с Рособрнадзором по поводу аннулирования образовательной лицензии вуз выиграть не сможет.

Вахтин отмечал, что "надо поскорее потерять лицензию, чтобы на следующий же день подать документы на новую, а для этого нужно будет предоставить комиссии Рособрнадзора помещения, приспособленные для занятий".

Ранее вуз в судах оспаривал 11 проверок разных ведомств, в том числе Рособрнадзора. Ведомство выявило 120 нарушений, сочло их не устраненными и вначале приостановило действие лицензии в декабре 2016 года, а затем обратилось в суд.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 20 марта принял решение об аннулировании лицензии Европейского университета. В мае вуз подал апелляционную жалобу, ее рассмотрение во второй инстанции назначено на 7 августа, но вуз ее отозвал.

Об университете

Европейский университет в Санкт-Петербурге создан в 1994 году. В попечительский совет входят экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие известные люди. Вуз располагался на Гагаринской улице в бывшем особняке графа А. Г. Кушелева-Безбородко, который был сенатором при Николае I. Здание также известно как Малый Мраморный дворец или дворец Екатерины Долгоруковой, морганатической жены Александр II.

В здании были расположены 5 факультетов, где обучается в общей сложности 266 магистрантов, администрация, библиотека, вычислительный центр вуза и университетское издательство.

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