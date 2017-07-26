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Путин ознакомился с "магазином верных решений" для регионов от АСИ и роботом "Русланом"

Общество
26 июля, 16:54 дата обновления: 26 июля, 17:15 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 26, июля. /ТАСС

Среди научных разработок, которые были представлены президенту, - прибор, компенсирующий отсутствие солнечного света, выполненный в виде наручных часов

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© Михаил Метцель/ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ознакомился в Петрозаводске с проектами Агентства стратегических инициатив (АСИ), в том числе с "магазином" готовых решений для региональных проблем.

В пространстве коллективной работы "Точка кипения", инфраструктурном проекте АСИ, президенту показали "магазин верных решений", который предлагает готовые решения для регионов на примере Карелии. Пользователь на экране выбирает беспокоящую проблему, а программа ищет способ ее разрешения, например, предлагает проект о профориентации молодежи или карту районов с указанием наиболее востребованных профессий.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева показала президенту программу Region ID. По словам Чупшевой, к ней подключены региональные органы власти и бизнес. "Вот оно, электронное правительство", - сказала Чупшева.

Она отметила, что внутри программы есть система дистанционного обучения, разработаны онлайн-курсы. По словам Чупшевой, система нелинейна и предлагает новые этапы в зависимости от пройденных курсов. Она показала Путину, как работает онлайн-статистика: руководство региона может контролировать, кто прошел какие курсы и как пользуется знаниями.

Научные разработки и "Руслан"

Среди научных разработок, которые были представлены президенту, - прибор, компенсирующий отсутствие солнечного света, выполненный в виде наручных часов. Он позволяет получать необходимое количество витамина D при отсутствии солнца. Другой проект - тест на состояние крови. По словам авторов, он столь же прост в использовании, как тест на беременность, и подходит для ранней диагностики инфаркта миокарда.

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Лидер движения "Кибер Россия" Роман Поволоцкий показал президенту управляемый оператором механизм: "Руслан" собран по подобию человека, его сделали за три недели, а программное обеспечение написали за три дня. По словам Поволоцкого, это продукт федеральных образовательных программ "Кибер России". "Руслан", названный в честь витязя, который побеждает всех, под управлением оператора поворачивал перед президентом головой и двигал руками в разные стороны. "Область применения: любая токсичная среда, где есть опасность для жизни", - пояснил Поволоцкий.

"Руслан", по его словам, лег в основу многих технологий. "Это результат образовательной программы, то, как дети из ничего могут собрать что-то", - сказал он.

Поволоцкий рассказал президенту, что в образовательную программу для талантливой молодежи загружаются задачи из реального бизнеса, например, технология блокчейн.

Он также сообщил, что в России создана магистратура по направлению "виртуальная и дополненная реальность". "Это на каком факультете?" - спросил президент. Лидер "Кибер России" сообщил, что для этого были объединены шесть факультетов, а на просьбу президента уточнить, сколько по данному направлению учится человек, Поволоцкий ответил, что в этом году обучение пройдут 135 студентов

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